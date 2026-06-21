竹市2歲專班陳鶴文盼優化備取機制與透明度 市府：持續精進優化

新竹市持續擴充2歲專班量能，原有2歲專班已於114學年度增設至24班、共352個名額，115學年度將進一步擴充至33班、455個名額；無黨籍南區市議員參選人陳鶴文指出，隨然名額增加，現實是市府限制每人僅能填寫兩志願（1公立1非營利）、又未公開歷年備取轉正率，導致家長在毫無數據參考的資訊黑盒子中，在落榜即無退路的焦慮中煎熬，希望相關單位能重視。

市府教育處表示，竹市公立暨非營利幼兒園招生作業，家長於各階段均可選擇一所公立幼兒園及一所非營利幼兒園進行登記報名。第三階段備取名單可遞補至8月15日，期間如有缺額，將由各園依備取順序通知遞補。至於2歲專班部分，教育處持續盤點整體收托量能，今年招生名額較往年增加，各園亦設有備取機制辦理備取生遞補錄取。

另依相關規定，公立幼兒園招生將優先招收需要協助幼兒，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、特殊境遇家庭子女及其他符合優先入園資格的幼兒，待優先入園對象完成錄取後，再依招生名額辦理一般生錄取作業。

教育處表示，將持續檢視公共化教保服務供需情形，作為後續增設班級、擴充收托量能及優化招生機制的重要參考。市府亦將持續以照顧低收入戶及中低收入戶家庭幼兒就學需求為優先，努力提供家長更完善、更透明且更優質的教保服務環境。

陳鶴文指出，在南區，竹蓮、新竹、青草湖等國小附幼及高峰非營利幼兒園有2歲專班，都是家長搶破頭的熱門園所，雖然今年2歲專班有455個名額，招生資訊網雖然提供即時登記人數與缺額查詢，卻沒有公開「歷年備取實際遞補到幾號」的歷史數據。備取到底有沒有機會？沒有任何官方資訊能回答這個問題，家長只能去臉書問陌生人。

陳鶴文建議，招生數據應全面透明化，每年招生結束後，公開各園登記人數、錄取人數與歷年備取轉正率，讓明年、後年的家長有歷史數據可參考。市府應修改招生辦法，擴充志願與系統功能，開放填寫第3志願（含準公共幼兒園）；並升級現有系統，在報到階段即時顯示各園因放棄報到而釋出的名額，讓備取家長第一時間掌握空缺，不再四處打聽。

另外，應盤點空間，實質擴增2歲專班名額，出逐年增班的具體期程，從根本解決僧多粥少的困境。並提前提出116學年度供需預警報告，因為龍年（2024年）出生的孩子，今年龍頭幼兒已大量加入幼幼班競爭；明年龍尾搶幼幼班、龍頭搶小班，各班同步升溫。