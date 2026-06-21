桃園後站路口改善 「三心圓」友善行人

桃園火車站平均日運量達五萬三千人次，隨鐵路地下化和捷運綠線推動，桃市府近年持續改善周邊行人空間，並在路口導入「三心圓設計」，追求人車之間最平衡、最合理的通行空間，成果獲二○二六馬路好行評選活動「特優」。桃園市養工處表示，未來將推廣至更多路段。

桃園市養工處指出，桃園區大林路、建國路、昆明路及延平路等區域泛稱桃園後站，此處是火車轉公車的重要節點，各路公車匯集，但長期缺乏基本人行道設施，延平路與大林路口更曾被交通部列為全國九十二處高風險路口之一。市府重新檢視街廓空間，重塑兼具引導性與連續性的步行環境。

養工處指出，過往路口多以公車、砂石車等大型車輛長度計算轉彎車道空間，但易忽略大車轉彎後回正釋出的空間，造成該空間無法妥善利用。

「三心圓設計」不僅考慮大車長度，也將內輪差、轉彎曲率等條件納入考量，將大車轉彎用不到的空間釋出給行人，達到人車空間最平衡的狀態。

此外，後站人本工程也全面盤點周邊街廓，落實「從無到有」人行道建置，共新設九七四公尺實體人行道及一二○一公尺標線型人行道，串聯出超過兩公里的安全步行網絡。

考量後站商圈密集、停車需求殷切，工程也透過縮減過寬路肩、調整車道配置及增設「停車彎」，在擴大人行空間的同時，兼顧在地居民與商圈的停車權益。