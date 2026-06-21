竹市兒童探索館整修工程求償 白綠攻防
新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，市府與承攬工程的立城營造終止契約，並提告求償逾一億元，近期勝訴後，引發白綠陣營政治攻防。市府昨回應，此案屬中途停工，工程介面與責任歸屬複雜，市府努力處理撥雲見日；兒探館轉型為科學教育館，工程預計暑假招標。
民眾黨市議員李國璋說，兒童探索館整建工程市府勝訴，結果證明，市長高虹安一直以來為維護市民權益所做的努力沒有白費。令人遺憾的是，部分側翼卻反過來把兒探館延宕的問題推給現任市府，忽略了市府團隊這幾年花費大量時間處理前朝留下的工程善後。
李國璋強調，從結算、求償，到重新盤點工程狀況，市府一步步把問題處理清楚，如今設計規畫已決標，新建工程朝二○二八年完工目標穩健推進；兒探館需要的不是政治口水，而是把事情做好。
民進黨北區市議員參選人林士凱則認為，高虹安市府對前朝工程向來「完工就收割、出事就甩鍋」。兒探館工程在高虹安上任前，早由市府啟動履約管控、二○二二年九月終止契約；高虹安二○二二年十二月廿五日才就任市長，民眾黨硬將此案包裝成高上任後才開始收拾，與事實不符。
林士凱說，法院最終認定廠商逾期二六六日，占總工程日數百分之四十四，已屬延誤履約期限且情節重大，市府依契約終止合法，並判決廠商應給付市府一億二一八萬餘元及利息，判決確認的正是市府終止契約及後續求償具法律依據。
市府昨說明，兒童探索館整修統包工程在二○二二年九月終止契約後，市府近年積極辦理後續中途結算及驗收作業，並於去年十月提告，秉持「不逃避、不推諉、不讓市民權益受損」處理原則。
市府強調，勝訴代表市府這幾年來積極處理兒探館遺留工程問題的努力，終於撥雲見日。市府正同步推進兒童探索館轉型為科學教育館重啟工程，邀請桃園市總圖書館設計團隊郭自強建築師事務所參與擘畫，現進入細部設計審查階段，預計七、八月間進行工程招標。
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