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竹市兒童探索館整修工程求償 白綠攻防

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府向承攬工程的立城營造終止契約並提告求償逾一點二億元勝訴。圖／竹市府提供
新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府向承攬工程的立城營造終止契約並提告求償逾一點二億元勝訴。圖／竹市府提供

新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，市府與承攬工程的立城營造終止契約，並提告求償逾一億元，近期勝訴後，引發白綠陣營政治攻防。市府昨回應，此案屬中途停工，工程介面與責任歸屬複雜，市府努力處理撥雲見日；兒探館轉型為科學教育館，工程預計暑假招標。

民眾黨市議員李國璋說，兒童探索館整建工程市府勝訴，結果證明，市長高虹安一直以來為維護市民權益所做的努力沒有白費。令人遺憾的是，部分側翼卻反過來把兒探館延宕的問題推給現任市府，忽略了市府團隊這幾年花費大量時間處理前朝留下的工程善後。

李國璋強調，從結算、求償，到重新盤點工程狀況，市府一步步把問題處理清楚，如今設計規畫已決標，新建工程朝二○二八年完工目標穩健推進；兒探館需要的不是政治口水，而是把事情做好。

民進黨北區市議員參選人林士凱則認為，高虹安市府對前朝工程向來「完工就收割、出事就甩鍋」。兒探館工程在高虹安上任前，早由市府啟動履約管控、二○二二年九月終止契約；高虹安二○二二年十二月廿五日才就任市長，民眾黨硬將此案包裝成高上任後才開始收拾，與事實不符。

林士凱說，法院最終認定廠商逾期二六六日，占總工程日數百分之四十四，已屬延誤履約期限且情節重大，市府依契約終止合法，並判決廠商應給付市府一億二一八萬餘元及利息，判決確認的正是市府終止契約及後續求償具法律依據。

市府昨說明，兒童探索館整修統包工程在二○二二年九月終止契約後，市府近年積極辦理後續中途結算及驗收作業，並於去年十月提告，秉持「不逃避、不推諉、不讓市民權益受損」處理原則。

市府強調，勝訴代表市府這幾年來積極處理兒探館遺留工程問題的努力，終於撥雲見日。市府正同步推進兒童探索館轉型為科學教育館重啟工程，邀請桃園市總圖書館設計團隊郭自強建築師事務所參與擘畫，現進入細部設計審查階段，預計七、八月間進行工程招標。

高虹安 新竹 民眾黨

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