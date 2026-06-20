新竹兒探館地院判包商給付億元 轉型科教館重啟工程

苗栗縣龍舟錦標賽昨天端午節在竹南鎮港墘碼頭舉辦，但賽後傳出竟有舵手疑似「酒後駕舟」，導致出發前、後龍舟嚴重漂移、擱淺，甚至在河道中行進呈「S」形，讓參賽兩支龍隊險些相撞；竹南鎮公所表示，除了有參賽隊伍選手指控舵手醉酒掌舵使得龍舟漂移，昨天風勢強勁也造成一些龍舟出現漂移，鎮公所將進一步調查釐清。

2026-06-20 14:33