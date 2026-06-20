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新竹兒探館地院判包商給付億元 轉型科教館重啟工程
新竹市府今天表示，新竹兒童探索館因工程進度落後，111年9月依法終止契約，新竹地院日前判統包商應給付市府上億元，續推兒童探索館轉型為科學教育館重啟工程。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹兒童探索館整修統包工程於前市府時期發包辦理，開工後出現進度落後情形，截至預定竣工日，工程進度仍嚴重落後，後續出工狀況更明顯異常，市府於民國111年9月依法終止契約。
市府表示，市府依契約規定辦理結算，並通知廠商返還溢付款、逾期違約金、減價收受違約金及衍生損害賠償等款項，但未獲廠商處理，因此依法於114年10月提起訴訟。
市府指出，根據新竹地方法院判決，廠商工程進度嚴重落後，逾期情節重大，市府終止契約及請求返還相關款項均有理由，廠商應給付市府新台幣1億218萬1467元，並自115年2月12日起至清償日止，按年息5%計算利息，訴訟費用也由廠商負擔。
市府表示，市府推進兒童探索館轉型為科學教育館重啟工程，現已進入細部設計審查階段，預計今年可進行工程招標。
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