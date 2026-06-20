影／苗栗龍舟錦標賽傳舵手「酒駕」 龍舟蛇行險些撞及對手龍舟

苗栗縣龍舟錦標賽昨天端午節在竹南鎮港墘碼頭舉辦，但賽後傳出竟有舵手疑似「酒後駕舟」，導致出發前、後龍舟嚴重漂移、擱淺，甚至在河道中行進呈「S」形，讓參賽兩支龍隊險些相撞；竹南鎮公所表示，除了有參賽隊伍選手指控舵手醉酒掌舵使得龍舟漂移，昨天風勢強勁也造成一些龍舟出現漂移，鎮公所將進一步調查釐清。

竹南鎮在中港溪出海口河段舉辦全縣端午節龍舟賽多年，早年都是資深老漁民擔任龍舟賽舵手，但近年老輩舵手逐漸凋零，前幾年鎮公所還特別開辦舵手研習班，希望有新血輪加入，安全引導龍舟參賽。

參賽的科技廠吳姓女選手昨天在社群平台PO出他們參賽過程，影片中他們的隊伍在靠近造橋一側的水道出發，不料龍舟竟出現S形反轉，讓岸邊觀眾都傻眼。

「當時感覺真的要翻船了！」吳姓女選手說，出發前他們從岸邊由舵手引導大家划舟前往位於河道中間的出發點，但行進困難，一再擱淺，耽誤了七、八分鐘，後來才由大會的救生艇拉至出發點，救生艇人員斥責他們划槳動作不一才會「划不動」，當時大家也都認為可能是自己操舟的問題，也只能摸摸鼻子認了。

但比賽開始後，龍舟嚴重偏移甚至逆行造近到岸邊，回到正確河道出發也是如同蛇行，先前大家就已聞到舵手渾身酒氣，才發現應該是舵手「酒駕」問題，她認為不管駕駛或操控任何交通工具，都不應該酒駕，且此事攸關龍舟上那麼多人的生命安全。吳姓女選手擔任龍舟奪標手，但受到龍舟漂移影響，也錯失奪標，領隊事後向大會裁判長反映，結果被對方大小聲 ，根本不受理，還稱被點名的舵手滿臉通紅是「曬傷」。

竹南鎮公所表示，今年大會有六、七名舵手，其中兩人是新手，昨天風勢強勁，也是龍舟漂移的一大因素，龍舟舵手是否酒後操舟，鎮公所下周一將進一步調查，了解實際狀況並處理。

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