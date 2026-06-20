兒探館判賠逾億元！竹市府：依法行政成果 轉型科教館招標在即

新竹市政府追討兒童探索館整修統包工程款，新竹地院判決立城營造應賠償市府1億218萬餘元。新竹市府今天下午表示，這是團隊面對壓力、堅持依法行政、捍衛市民權益的重要成果。此外，兒童探索館已規畫轉型為科學教育館，由桃園市總圖書館設計團隊郭自強建築師事務所參與設計，目前進入細部設計審查，預計今年7、8月辦理工程招標。

市府說明，兒童探索館整修統包工程於前市府時期發包辦理，原契約加上兩次契約變更後，契約總價達2億2760萬3888元。工程自開工後即進度落後，截至預定竣工日，進度仍嚴重落後，後續出工狀況更明顯異常，市府最終於2022年9月依法終止契約。

市府說明，契約終止後，市府積極辦理後續中途結算及驗收作業，期間召開8次終止契約後相關作業流程時程管制會議，限期要求廠商提送結算驗收所需資料，但廠商卻逾期未提出。市府遂依契約規定逕行辦理結算，並通知廠商應返還溢付款、逾期違約金、減價收受違約金及衍生損害賠償等款項，但未獲廠商處理，因此市府依法於去年10月提起訴訟，過程超過3年。

市府指出，本案因屬於工程中途施工中止案件，不僅相關工程介面銜接複雜，責任歸屬也非常繁瑣，市府同仁更承受外界對工程延宕、場館停擺及後續處理的各種質疑與壓力，但市府始終秉持「不逃避、不推諉、不讓市民權益受損」的原則，逐項釐清工程履約情形、結算內容、廠商責任及市府可請求金額，並透過法律途徑追討款項。法院判決也明確指出，廠商工程進度嚴重落後，逾期情節重大，市府終止契約及請求返還相關款項均有理由。

市府強調，此案勝訴代表市府這幾年來積極處理兒探館遺留工程問題的努力，終於撥雲見日。目前市府亦同步推進兒童探索館轉型為科學教育館重啟工程，邀請到桃園市總圖書館設計團隊郭自強建築師事務所參與擘畫，現已進入細部設計審查階段，預計今年7、8月間即可進行工程招標，未來市府也將持續以積極態度，妥善處理相關工程後續事宜，確保公共建設品質，也守住每一分市民納稅錢。