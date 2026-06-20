新竹兒探館求償勝訴掀攻防 民眾黨讚市府善後、綠營批扭曲時序

新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府與承攬工程的立城營造終止契約，並提告求償逾1億勝訴。民眾黨籍市議員李國璋指，部分側翼卻反過來把兒探館延宕的問題推給現任市府，忽略了市府團隊這幾年花費大量時間善後前朝留下的工程。民進黨新竹市議員參選人林士凱今天指出，該案在高虹安上任前契約早已終止，民眾黨將此案包裝成高虹安上任後才開始收拾，顯然與事實不符。

林士凱指出，兒童探索館工程在高虹安上任前，早已由市府啟動履約管控，並於2022年9月正式終止契約；高虹安2022年12月25日才就任市長，民眾黨如今硬將此案包裝成高虹安上任後才開始收拾，顯然與事實不符。

林士凱指出，判決內容也載明，廠商於2022年7月申請第17期估驗計價時，市府已依契約規定暫停給付估驗款。最終於2022年9月12日發函通知廠商終止契約，並於同年9月14日送達廠商。而高虹安是2022年12月25日才就任新竹市長，也就是說，高虹安接手市府時，兒童探索館工程早已不是「未被發現、未被處理」的案件，而是市府已經發現問題、啟動管控、停止付款，並完成終止契約程序的案件。

林士凱表示，法院最終認定廠商逾期266日，占總工程日數44.04%，已屬延誤履約期限且情節重大，市府依契約終止合法，並判決廠商應給付新竹市政府新台幣1億218萬1467元及利息。這項判決所確認的是市府終止契約及後續求償具有法律依據，而不是民眾黨所宣稱的「高虹安市府上任後才揭弊、才收拾」。

林士凱批評，高虹安市府對前朝工程一向是「完工就收割、出事就甩鍋」，順利完工歸功現任團隊，發生爭議則推給前市長林智堅，無助釐清問題，也易混淆行政責任。

新竹市府指出，本案屬中途停工案件，工程介面與責任歸屬複雜，市府團隊長期承受工程延宕與場館停擺壓力，仍逐一釐清履約、結算及廠商責任，並循法律途徑追討款項。法院也認定廠商工程進度嚴重落後，市府終止契約及請求返還相關款項均有依據。市府強調，本案勝訴代表市府這幾年來積極處理兒探館遺留工程問題的努力，終於撥雲見日。