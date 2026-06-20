2026桃園市長盃龍舟賽今登場 128隊龍舟隊競爭總獎金183萬

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元，市長張善政今天出席開幕式，宣告今年龍舟競賽正式展開。

龍潭埤塘龍舟賽自民國4年創辦至今已逾110年，為全臺具代表性的傳統龍舟賽事之一。今年賽事吸引眾多隊伍報名參與，各組競爭激烈，展現龍舟運動蓬勃發展。

龍潭區公所指出，龍潭龍舟賽長年以高水準競技與完善賽事規畫著稱，今年總獎金183萬元，吸引各路好手齊聚較勁。賽事歷年競爭激烈，過去亦曾出現首次參賽即奪下龍王寶座的精彩紀錄，使得各隊實力接近、戰況更添可看性。今年各隊蓄勢待發，預料將在龍潭大池上演精彩對決。

除龍舟競賽外，今年龍潭歸鄉文化節也有多元系列活動，包含仲夏市集、Hakka粽夏音樂饗宴、水上高樁獅表演及花火之夜等內容，結合在地文化與節慶元素，營造兼具傳統與創新的端午慶典氛圍。

張善政表示，值得注意的是，公開女子組的報名隊伍數由去年的9隊增加至14隊，成長幅度超過5成，展現女性朋友對龍舟運動的熱情與活力，也為賽事注入更多多元能量。越來越多女性選手投入龍舟競賽，不僅讓賽事更加精彩，也象徵龍舟文化持續向下扎根、蓬勃發展。

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影