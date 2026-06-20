快訊

日本簽證費暴漲5倍！48年來首度調漲 7月起單次入境要1.5萬日圓

70歲夫妻月領5萬、四孫陪伴…以為幸福退休生活「卻變地獄模式」

苗栗龍舟賽驚傳「酒駕」！舵手被爆滿身酒氣、 蛇行險撞對手龍舟

聽新聞
0:00 / 0:00

2026桃園市長盃龍舟賽今登場 128隊龍舟隊競爭總獎金183萬

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影
2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元，市長張善政今天出席開幕式，宣告今年龍舟競賽正式展開。

龍潭埤塘龍舟賽自民國4年創辦至今已逾110年，為全臺具代表性的傳統龍舟賽事之一。今年賽事吸引眾多隊伍報名參與，各組競爭激烈，展現龍舟運動蓬勃發展。

龍潭區公所指出，龍潭龍舟賽長年以高水準競技與完善賽事規畫著稱，今年總獎金183萬元，吸引各路好手齊聚較勁。賽事歷年競爭激烈，過去亦曾出現首次參賽即奪下龍王寶座的精彩紀錄，使得各隊實力接近、戰況更添可看性。今年各隊蓄勢待發，預料將在龍潭大池上演精彩對決。

除龍舟競賽外，今年龍潭歸鄉文化節也有多元系列活動，包含仲夏市集、Hakka粽夏音樂饗宴、水上高樁獅表演及花火之夜等內容，結合在地文化與節慶元素，營造兼具傳統與創新的端午慶典氛圍。

張善政表示，值得注意的是，公開女子組的報名隊伍數由去年的9隊增加至14隊，成長幅度超過5成，展現女性朋友對龍舟運動的熱情與活力，也為賽事注入更多多元能量。越來越多女性選手投入龍舟競賽，不僅讓賽事更加精彩，也象徵龍舟文化持續向下扎根、蓬勃發展。

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影
2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影
2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元。記者江婉儀／攝影

桃園 龍潭大池 龍舟賽 張善政

延伸閱讀

影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標

福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽

嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

相關新聞

影／苗栗龍舟錦標賽傳舵手「酒駕」 龍舟蛇行險些撞及對手龍舟

苗栗縣龍舟錦標賽昨天端午節在竹南鎮港墘碼頭舉辦，但賽後傳出竟有舵手疑似「酒後駕舟」，導致出發前、後龍舟嚴重漂移、擱淺，甚至在河道中行進呈「S」形，讓參賽兩支龍隊險些相撞；竹南鎮公所表示，除了有參賽隊伍選手指控舵手醉酒掌舵使得龍舟漂移，昨天風勢強勁也造成一些龍舟出現漂移，鎮公所將進一步調查釐清。

兒探館判賠逾億元 竹市府：依法行政成果 轉型科教館招標在即

新竹市政府追討兒童探索館整修統包工程款，新竹地院判決立城營造應賠償市府1億218萬餘元。新竹市府今天下午表示，這是團隊面對壓力、堅持依法行政、捍衛市民權益的重要成果。此外，兒童探索館已規畫轉型為科學教育館，由桃園市總圖書館設計團隊郭自強建築師事務所參與設計，目前進入細部設計審查，預計今年7、8月辦理工程招標。

新竹兒探館求償勝訴掀攻防 民眾黨讚市府善後 綠營批扭曲時序

新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府與承攬工程的立城營造終止契約，並提告求償逾1億勝訴。民眾黨籍市議員李國璋指，部分側翼卻反過來把兒探館延宕的問題推給現任市府，忽略了市府團隊這幾年花費大量時間善後前朝留下的工程。民進黨新竹市議員參選人林士凱今天指出，該案在高虹安上任前契約早已終止，民眾黨將此案包裝成高虹安上任後才開始收拾，顯然與事實不符。

2026桃園市長盃龍舟賽今登場 128隊龍舟隊競爭總獎金183萬

2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽今天登場，龍潭大池今聚集各路好手，共128隊龍舟隊競爭總獎金183萬元，市長張善政今天出席開幕式，宣告今年龍舟競賽正式展開。

竹縣首座「空中網球場」竹北國民運動中心啟用 下周一開放預約

近年來竹北地區人口持續成長，網球運動風氣日益興盛，參與人口逐年增加，為提升場地服務量能，新竹縣政府於竹北國民運動中心頂樓打造全縣首座「空中網球場」，下周一啟用，當天同步開放線上預約平台登記。

苗栗國際陶瓷競賽展開始向全球徵件 新增「新秀組」成本屆重要亮點

苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，廣邀國內外藝術工作者透過陶瓷媒材展現多元觀點與創新思維，共同探索當代陶瓷藝術的嶄新面貌。縣府強調，今年新增「新秀組」，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習的機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。