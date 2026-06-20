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竹縣首座「空中網球場」竹北國民運動中心啟用 下周一開放預約

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府於竹北國民運動中心頂樓打造全縣首座「空中網球場」，下周一啟用，當天同步開放線上預約平台登記。圖／縣府提供
新竹縣政府於竹北國民運動中心頂樓打造全縣首座「空中網球場」，下周一啟用，當天同步開放線上預約平台登記。圖／縣府提供

近年來竹北地區人口持續成長，網球運動風氣日益興盛，參與人口逐年增加，為提升場地服務量能，新竹縣政府於竹北國民運動中心頂樓打造全縣首座「空中網球場」，下周一啟用，當天同步開放線上預約平台登記。

新竹縣長楊文科表示，此次於頂樓增設網球場及多功能球場，不僅活化既有建築空間，也讓有限的都市空間發揮更高的公共服務效益，提供民眾更多元的運動選擇，進一步提升竹北地區整體運動品質。

新竹縣政府教育局指出，本案最大特色在於活化國民運動中心頂樓空間，將原本較少作為高強度運動使用的屋頂場域，轉化為兼具休閒運動、空間利用與城市景觀特色的網球運動場地。相較於一般設置於地面或公園內的網球場，竹北國民運動中心頂樓網球場具備「都會型立體運動空間」的定位，不僅提高既有公共建築使用效益，也回應竹北地區土地高度使用、運動場地需求增加的發展趨勢。

教育局長蔡淑貞補充，為確保夜間燈光角度符合實際打球需求，特別在開放前邀請竹北市網球協會進行夜間實測調整，希望讓場地達到最完善的狀態。目前頂樓球場已委由國運中心營運廠商維管，開放時間分為白天上午6時至下午6時，以及晚間6時至10時。收費標準方面，網球場白天每小時350元、晚間400元(含燈光費)；多功能球場則為白天每小時250元、晚間300元(含燈光費)，若白天需使用照明設備則須加收50元。6月22日起民眾可至竹北國運中心線上預約平台(https://fe.xuanen.com.tw/fe02.aspx)提前登記繳費。

本工程總經費約1700萬元，其中中央補助1020萬元、縣府自籌680萬元，今年3月4日竣工，並於4月2日完成驗收。工程內容包含新建2面網球場、1面多功能球場及相關附屬設施，並依頂樓運動場域使用特性，強化安全防護設計，包括設置約4公尺高立面防護圍網、周邊安全防護設施及遮陽棚等，降低球體飛出、民眾使用不便及日曬影響，提供更安全、舒適且完善的運動環境。

竹北 運動 新竹

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