苗栗國際陶瓷競賽展開始向全球徵件 新增「新秀組」成本屆重要亮點

苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，廣邀國內外藝術工作者透過陶瓷媒材展現多元觀點與創新思維，共同探索當代陶瓷藝術的嶄新面貌。縣府強調，今年新增「新秀組」，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習的機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗擁有豐厚的製陶歷史與產業基礎，長年累積深厚文化能量，縣府近年持續透過展覽策畫、競賽辦理、人才培育及國際合作等方式深耕陶瓷文化，並藉由苗栗陶藝術節打造台灣重要的藝術交流平臺。今年特別邀請策展人謝嘉亨擔任策展統籌，期望透過展覽、競賽及教育推廣等系列活動，串聯地方特色與國際視野，讓更多民眾看見陶瓷藝術於當代社會中的多元價值。

謝嘉亨指出，陶瓷不只是創作材料，更承載著文化記憶與生活經驗，隨著當代藝術持續朝向跨域發展，陶瓷媒材也展現出更豐富的表現形式。2026年競賽期待匯聚來自不同國家與文化背景的參與者，以開放且多元的觀點重新詮釋陶瓷媒材，透過作品分享個人思考與時代觀察，進一步開啟跨文化對話，展現陶瓷藝術的無限可能。

今年競賽分為創作組、工藝美術組和新增設的新秀組3大類別。其中，創作組鼓勵結合雕塑、裝置、影像及複合媒材等形式進行跨域實驗；工藝美術組聚焦生活器物與工藝美學的當代轉化；新秀組以培育青年人才為目標，鼓勵苗栗在地青年及陶藝人培工作坊學員積極參與。

文觀局長林彥甫強調，新秀組是今年競賽的重要亮點，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系，持續厚植苗栗陶藝人才基礎，為地方文化發展注入新動能，也為未來培養更多優秀陶藝工作者。今年競賽向全球公開徵件，不限國籍與年齡，凡對陶瓷藝術有興趣者都可報名參加。創作組及工藝美術組徵件至8月16日止，新秀組徵件至9月13日。競賽採初審、複審兩階段，全程免收報名費。入選作品將於今年11月至明年1月在苗栗陶瓷博物館展出。

文觀局表示，今年創作組及工藝美術組「金獎」獎金25萬元，另設工藝美術組「行家特別獎」；新秀組設有金、銀、銅獎，金獎5萬元獎金，縣府誠摯邀請全球藝術創作者踴躍參與，共同透過作品展現陶瓷藝術的多元風貌；競賽簡章及報名資訊可至苗栗縣文觀局官網、苗栗陶瓷博物館Fb粉絲專頁查詢。

苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，示意圖。記者胡蓬生／攝影