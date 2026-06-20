快訊

只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

勞退新制退休金一次領平均破80萬 這縣市勞工靠這方法

白家綺補辦婚宴百星齊聚 情侶檔、前任檔同場吸睛

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗國際陶瓷競賽展開始向全球徵件 新增「新秀組」成本屆重要亮點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件。記者胡蓬生／攝影

苗栗藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，廣邀國內外藝術工作者透過陶瓷媒材展現多元觀點與創新思維，共同探索當代陶瓷藝術的嶄新面貌。縣府強調，今年新增「新秀組」，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習的機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗擁有豐厚的製陶歷史與產業基礎，長年累積深厚文化能量，縣府近年持續透過展覽策畫、競賽辦理、人才培育及國際合作等方式深耕陶瓷文化，並藉由苗栗陶藝術節打造台灣重要的藝術交流平臺。今年特別邀請策展人謝嘉亨擔任策展統籌，期望透過展覽、競賽及教育推廣等系列活動，串聯地方特色與國際視野，讓更多民眾看見陶瓷藝術於當代社會中的多元價值。

謝嘉亨指出，陶瓷不只是創作材料，更承載著文化記憶與生活經驗，隨著當代藝術持續朝向跨域發展，陶瓷媒材也展現出更豐富的表現形式。2026年競賽期待匯聚來自不同國家與文化背景的參與者，以開放且多元的觀點重新詮釋陶瓷媒材，透過作品分享個人思考與時代觀察，進一步開啟跨文化對話，展現陶瓷藝術的無限可能。

今年競賽分為創作組、工藝美術組和新增設的新秀組3大類別。其中，創作組鼓勵結合雕塑、裝置、影像及複合媒材等形式進行跨域實驗；工藝美術組聚焦生活器物與工藝美學的當代轉化；新秀組以培育青年人才為目標，鼓勵苗栗在地青年及陶藝人培工作坊學員積極參與。

文觀局長林彥甫強調，新秀組是今年競賽的重要亮點，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系，持續厚植苗栗陶藝人才基礎，為地方文化發展注入新動能，也為未來培養更多優秀陶藝工作者。今年競賽向全球公開徵件，不限國籍與年齡，凡對陶瓷藝術有興趣者都可報名參加。創作組及工藝美術組徵件至8月16日止，新秀組徵件至9月13日。競賽採初審、複審兩階段，全程免收報名費。入選作品將於今年11月至明年1月在苗栗陶瓷博物館展出。

文觀局表示，今年創作組及工藝美術組「金獎」獎金25萬元，另設工藝美術組「行家特別獎」；新秀組設有金、銀、銅獎，金獎5萬元獎金，縣府誠摯邀請全球藝術創作者踴躍參與，共同透過作品展現陶瓷藝術的多元風貌；競賽簡章及報名資訊可至苗栗縣文觀局官網苗栗陶瓷博物館Fb粉絲專頁查詢。

苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，示意圖。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館位於公館鄉苗栗陶瓷農創園區內，今年苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，示意圖。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 苗栗 工藝 藝術節

延伸閱讀

尋找台灣 2.0全球徵片 邀創作者說台灣故事

福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽

中華大學資工系參加全國AI機器人大賽 一舉奪下金、銀、銅牌

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

相關新聞

竹縣首座「空中網球場」竹北國民運動中心啟用 下周一開放預約

近年來竹北地區人口持續成長，網球運動風氣日益興盛，參與人口逐年增加，為提升場地服務量能，新竹縣政府於竹北國民運動中心頂樓打造全縣首座「空中網球場」，下周一啟用，當天同步開放線上預約平台登記。

苗栗國際陶瓷競賽展開始向全球徵件 新增「新秀組」成本屆重要亮點

苗栗陶藝術節的重頭戲「苗栗國際陶瓷競賽展」已開始向全球公開徵件，廣邀國內外藝術工作者透過陶瓷媒材展現多元觀點與創新思維，共同探索當代陶瓷藝術的嶄新面貌。縣府強調，今年新增「新秀組」，希望透過競賽機制提供青年創作者更多展示與學習的機會，建立從培訓、實作到展演的支持體系。

桃園車站人潮將續增 後站街廓列人本交通示範區推「行人優先」

桃園火車站平均日運量達5萬3千人次，隨鐵路地下化和捷運綠線推動，桃園市政府預估人潮還會成長，近年積極改善周邊行人空間，並將此列為桃園區人本示範道路，10日獲「2026馬路好行評選活動」特優殊榮。桃園市養工處今表示，將持續秉持「行人優先」理念推廣至更多路段。

申請爆量 竹市AI補助再加開 竹縣研議跟進

新竹市政府補助青年使用ＡＩ工具政策大受歡迎，原本編列七十萬元預估補助兩百案，結果供不應求，四月開辦至今已逾四百人申請，民代建議擴大補助並優先保障弱勢及原民。市長高虹安表示，已同意追加預算，將辦理第二梯次補助。

判賠400萬 男嬰趴睡窒息亡 無照保母判7個月

桃園一名不具保母資格的蔡姓女子，去年非法收托照顧五個月大的男嬰，還讓男嬰趴睡，結果僅半小時餘，竟釀男嬰窒息搶救不治憾事，被桃園地院依過失致死罪判刑七個月徒刑，緩刑五年，另得賠償家屬四百萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。