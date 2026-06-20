桃園車站人潮將續增 後站街廓列人本交通示範區推「行人優先」

桃園火車站平均日運量達5萬3千人次，隨鐵路地下化和捷運綠線推動，桃園市政府預估人潮還會成長，近年積極改善周邊行人空間，並將此列為桃園區人本示範道路，10日獲「2026馬路好行評選活動」特優殊榮。桃園市養工處今表示，將持續秉持「行人優先」理念推廣至更多路段。

桃園市養工處指出，桃園區大林路、建國路、昆明路及延平路等區域泛稱桃園後站，此處長期缺乏基本人行道設施，延平路與大林路口更曾被交通部列為全國92處高風險路口之一，為保障市民安全，秉持市長「行人三部曲：平坦、安全、通暢」原則，因此重新檢視街廓空間，重塑兼具引導性與連續性的步行環境。

養工處表示，本次工程有三大亮點，首先是全面盤點周邊街廓，落實「從無到有」人行道建置，共新設974公尺實體人行道及1201公尺標線型人行道，串聯出超過2公里的安全步行網絡，讓學童、長者及通勤族群擁有能安心立足的通行路徑。另外，考量後站商圈密集、停車需求殷切，工程透過縮減過寬路肩、調整車道配置及增設「停車彎」，在擴大人行空間的同時，兼顧在地居民與商圈的停車權益。

為提升路口安全，工程也在關鍵路口導入「三心圓設計」，引導車輛轉彎時更貼齊路緣、強迫減速，有效降低大型車內輪差的視覺死角與事故風險。

市府表示，本次榮獲「馬路好行」特優，不僅是對工程品質的肯定，更是桃園邁向人本城市的重要里程碑，未來將持續秉持「行人優先」理念，將成功經驗推廣至更多路段，為市民打造更平坦、安全、通暢的宜居環境。