申請爆量 竹市AI補助再加開 竹縣研議跟進

新竹市政府補助青年使用ＡＩ工具政策大受歡迎，原本編列七十萬元預估補助兩百案，結果供不應求，四月開辦至今已逾四百人申請，民代建議擴大補助並優先保障弱勢及原民。市長高虹安表示，已同意追加預算，將辦理第二梯次補助。

新竹市勞青處今年推出「ＡＩ領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵十八歲至四十歲設籍竹市青年導入ＡＩ工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年補助最高三千元，低收及中低收入戶上限則有六千元，補助不包含中國大陸開發軟體；政策引起鄰近縣市關注，竹縣議員林禹佑建議縣府跟進，縣府也允研議評估。

勞青處長吳達偉指出，該計畫原屬試辦性質，預算約七十萬元，目前每月申請案超過兩百件，顯示青年對ＡＩ工具需求遠超預期。

新竹市議員吳旭豐建議市府啟動第二梯次申請，增加補助名額，同時保留一定比例給弱勢青年，另建議將身心障礙者補助上限提高到六千元；議員林慈愛建議將原住民青年納入最高補助對象，以利推動原民文化保存與推廣。

高虹安表示，政策推出後獲得高度關注，申請量超出原先預期，因此已同意追加預算，相關公文也已核定，未來將辦理第二梯次補助，擴大受惠人數。至於弱勢青年保障機制，將請勞青處於審查時優先考量；身障者及原住民青年補助方案，也將再與相關局處研議可行性。

另外，吳旭豐也建議推動ＡＩ平權，除了在總圖設置ＡＩ學習專區，也要設法推廣到校園。高虹安認同吳的想法，並表示已規畫相關專區及學習資源，未來將持續推動ＡＩ課程與科技培力計畫。