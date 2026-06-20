聽新聞
0:00 / 0:00

申請爆量 竹市AI補助再加開 竹縣研議跟進

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
新竹市勞青處全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元。圖／新竹市政府提供
新竹市勞青處全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元。圖／新竹市政府提供

新竹市政府補助青年使用ＡＩ工具政策大受歡迎，原本編列七十萬元預估補助兩百案，結果供不應求，四月開辦至今已逾四百人申請，民代建議擴大補助並優先保障弱勢及原民。市長高虹安表示，已同意追加預算，將辦理第二梯次補助。

新竹市勞青處今年推出「ＡＩ領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵十八歲至四十歲設籍竹市青年導入ＡＩ工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年補助最高三千元，低收及中低收入戶上限則有六千元，補助不包含中國大陸開發軟體；政策引起鄰近縣市關注，竹縣議員林禹佑建議縣府跟進，縣府也允研議評估。

勞青處長吳達偉指出，該計畫原屬試辦性質，預算約七十萬元，目前每月申請案超過兩百件，顯示青年對ＡＩ工具需求遠超預期。

新竹市議員吳旭豐建議市府啟動第二梯次申請，增加補助名額，同時保留一定比例給弱勢青年，另建議將身心障礙者補助上限提高到六千元；議員林慈愛建議將原住民青年納入最高補助對象，以利推動原民文化保存與推廣。

高虹安表示，政策推出後獲得高度關注，申請量超出原先預期，因此已同意追加預算，相關公文也已核定，未來將辦理第二梯次補助，擴大受惠人數。至於弱勢青年保障機制，將請勞青處於審查時優先考量；身障者及原住民青年補助方案，也將再與相關局處研議可行性。

另外，吳旭豐也建議推動ＡＩ平權，除了在總圖設置ＡＩ學習專區，也要設法推廣到校園。高虹安認同吳的想法，並表示已規畫相關專區及學習資源，未來將持續推動ＡＩ課程與科技培力計畫。

高虹安 新竹 青年

延伸閱讀

竹市長者逾15％ 推廣銀齡健身

鼓勵生養 民團倡公私幼補助平權

藍盼提高私幼補助為1.5萬 教育部仍抗拒

打造地方運動品牌 單案最高補助1000萬

相關新聞

申請爆量 竹市AI補助再加開 竹縣研議跟進

新竹市政府補助青年使用ＡＩ工具政策大受歡迎，原本編列七十萬元預估補助兩百案，結果供不應求，四月開辦至今已逾四百人申請，民代建議擴大補助並優先保障弱勢及原民。市長高虹安表示，已同意追加預算，將辦理第二梯次補助。

判賠400萬 男嬰趴睡窒息亡 無照保母判7個月

桃園一名不具保母資格的蔡姓女子，去年非法收托照顧五個月大的男嬰，還讓男嬰趴睡，結果僅半小時餘，竟釀男嬰窒息搶救不治憾事，被桃園地院依過失致死罪判刑七個月徒刑，緩刑五年，另得賠償家屬四百萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。