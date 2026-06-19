苗栗縣端午節龍舟錦標賽圓滿落幕 消防局勇奪社會組第一名

苗栗縣「115年端午節龍舟錦標賽」今天上午在竹南鎮港墘里龍舟碼頭熱鬧登場，40支參賽隊伍在中港溪河道飆速，共同爭奪高達44萬8000元的總獎金；傍晚賽程結束，公布成績出爐，苗栗縣消防局勇奪社會組第一名，參賽隊員直呼「太開心了」。

今年端午節的竹南龍舟錦標賽，主辦單位特別規劃三大活動區塊，安排風箏表演及豐富的舞台表演外，現場也有端午立蛋活動、公益宣導攤位、親子香包DIY，還提供無限量啤酒等消暑飲料免費暢飲，讓民眾有吃、有玩又有拿。

下午各組比賽落幕，主辦單位也公布成績，備受矚目的社會組，第一名由苗栗縣消防局奪標；青工組及休閒組則分別由竹南青工會、苗栗縣國際愛動也人交流協會拿下第一名佳績。