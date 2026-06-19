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竹北是否藍白合 黃國昌挺邱臣遠：會組最強鐵三角

中央社／ 新北19日電

外界關注竹北市長選舉藍白是否整合。民眾黨主席黃國昌今天表示，根據支持者分布與過去選舉數據分析，竹竹地區由高虹安、徐欣瑩、邱臣遠3人參選會是最強鐵三角，能讓藍白支持者有最大的動機出來投票。

國民黨竹北市長初選結果日前出爐，由新竹縣議員吳旭智代表角逐；民眾黨則徵召前新竹市副市長邱臣遠參選。

新北市議長盃龍舟錦標賽今天在微風運河登場，黃國昌率領民眾黨議員陳世軒及議員參選人組隊參賽，並於賽前接受媒體聯訪。

當被問及竹北是否沒有禮讓藍營的空間，黃國昌說，在竹竹地區，根據支持者屬性分布，以及過去總統大選政黨票開票紀錄，都形成一致共識，由新竹市長高虹安搭配國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，會是最強鐵三角。

黃國昌說，這樣的組合會讓在野陣營支持者有最大的動機跟誘因出來投票；他也相信，到選舉後面的整合過程，雙方都會信守過去承諾，追求最大的勝選機會。

針對民進黨立法院黨團前總召柯建銘與民眾黨前主席柯文哲預計於下週同台出席活動，黃國昌表示，會以平常心看待。不過，他提到，柯文哲先前赴民進黨團拜會時，柯建銘曾承諾會對「人工生殖法」有善意回應；但之後民眾黨立委陳昭姿在開會時，卻遭民進黨立委人格羞辱與抹黑，因此質疑民進黨的具體善意究竟在哪裡。

黃國昌說：「或許柯建銘遇到柯文哲時，可以好好解釋一下。」

2026九合一選舉 新竹縣選舉 黃國昌 邱臣遠 藍白合

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