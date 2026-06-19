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新竹兒探館延宕爭議…竹市府告贏立城營造 法院判包商賠1.2億

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市兒童探索館（現為科學教育館）整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府向承攬工程的立城營造終止契約並提告求償逾1.2億元勝訴。圖／新竹市府提供
新竹市兒童探索館（現為科學教育館）整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府向承攬工程的立城營造終止契約並提告求償逾1.2億元勝訴。圖／新竹市府提供

新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，新竹市政府向承攬工程的立城營造終止契約並提告求償逾1.2億元勝訴。民眾黨籍市議員李國璋表示，兒探館工程案市府勝訴，真相終於逐漸還原，兒探館需要的不是政治口水，而是把事情做好。

判決指出，新竹市政府辦理兒童探索館（現為科學教育館）整修統包工程，由立城營造於2019年12月得標，原契約金額約1.28億元，經兩次追加工程後提高至2.27億元，工程於2020年4月開工，展延後預定2021年12月22日完工。

市府主張，工程自2021年起持續落後，即使透過工作協調會及每日進度管控會議督促趕工，進度仍未改善，完工期限屆滿時僅完成約6成，且2022年8月起每日平均出工人數僅約6人，因此於2022年9月終止契約，並追討溢付工程款、違約金及相關損害賠償共1億2181萬餘元。

立城營造則辯稱，工程延誤與天候、鋼構補強、工法變更及第三次契約變更未完成等因素有關，應展延工期286天，市府終止契約並不合法。

法院審理認定，工程在預定完工日實際進度僅約62%，至2022年6月也僅增加約1%，廠商提出的多項展延理由，多數缺乏證據或屬可歸責於廠商事由。法官認為工程逾期266天，占總工期逾44%，情節重大，市府終止契約合法，判決立城營造應賠償市府1億2181萬1467元及利息，全案可上訴。

李國璋對此表示，兒童探索館整建工程市府勝訴，結果證明，市長高虹安一直以來為維護市民權益所做的努力沒有白費。令人遺憾的是，部分側翼卻反過來把兒探館延宕的問題推給現任市府，忽略了市府團隊這幾年花費大量時間處理前朝留下的工程善後。

李國璋強調，從結算、求償，到重新盤點工程狀況，市府一步步把問題處理清楚，如今設計規畫已決標，新建工程也朝2028年完工目標穩健推進，兒探館需要的不是政治口水，而是把事情做好，市民看得見，誰是在解決問題，誰只是在甩鍋。

新竹市政府將兒童探索館轉型定調為「科學教育館」（圖，模擬圖），將拆除球體與外伸平台。圖／竹市府提供
新竹市政府將兒童探索館轉型定調為「科學教育館」（圖，模擬圖），將拆除球體與外伸平台。圖／竹市府提供

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