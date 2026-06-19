父拒支應撫養費…桃園3姊弟處境艱難 社會局：已訪視、繼續協議共識

桃園3名年幼姊弟因父親家暴、母親入獄，目前由母親友人照顧，但母親友人經濟能力無法負擔奶粉尿布錢，難以長期照顧3人，其父不但拒絕支應竟還威脅恐嚇；國民黨桃園市議員張碩芳接獲陳情，直指姊弟3人處境宛若人球。社會局回應，已前往訪視，也會持續追蹤留養人的狀況。

張碩芳指出，姊弟3人最大約7歲、最小僅1歲，因父親長期家暴並把母親打到下巴骨裂，今年4月隨母親搬出去住，結果今年6月母親因案入獄，才由母親的女性友人接手照顧。

社會局表示，昨天接獲通報，社會局人員與社工前往現場訪視，評估現場狀況、孩童照顧問題後，認為留養者的照顧空間及孩童的照顧狀況無虞。金錢部分，父親有領到孩童的育兒津貼，會與父親繼續協議共識，每月給予留養者照顧孩童的費用，將費用實質用在孩童身上。

社會局強調，留養人的狀況會持續追蹤觀察，若後續有照顧負擔過大，無法繼續照顧，也會尋求是否由其他親屬照顧，或評估後續由社會局接手。

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