桃園觀旅局赴紐西蘭考察Te Puia 用拉拉山水蜜桃做「水果交流」

桃園市觀旅局赴紐西蘭參訪團近日考察羅托魯瓦 Te Puia，聚焦當地原民毛利文化保存、夜間觀光、傳統工藝傳承及場域經營模式；此行並與當地互贈代表性水果，以紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾做「水果交流」。

參訪團此行考察 Te Puia 夜間觀光設計，從餐食安排、毛利文化展演，到搭乘園區接駁車欣賞夜間燈光下的 Pōhutu Geyser（波胡圖間歇泉），觀察當地如何將特殊自然景觀、文化敘事與遊客動線整合，形塑具深度的夜間體驗。

觀旅局表示，桃園擁有復興區山林、部落文化、星空、溪谷、溫泉及農特產品等多元資源，Te Puia 的經驗可作為「如何將地方特色轉化為夜間遊程」的參考，未來桃園可思考以低干擾照明、在地導覽、原民文化、風味餐食及山域住宿體驗，發展具桃園特色的夜間觀光內容。

參訪團也參觀 New Zealand Māori Arts and Crafts Institute（NZMACI，紐西蘭毛利藝術與工藝學院），了解當地在木雕、石雕及編織等毛利傳統工藝上的保存、教學與人才培育方式。NZMACI 不只是展示場域，更是文化傳承與觀光服務相互支撐的重要基地，透過工藝教育、現場展示與導覽解說，使文化能被看見、理解並延續。另參訪團也與NZMACI就場域營運、文化保存、政府與在地部落及投資方合作模式交換意見，作為桃園未來推動原鄉觀光、文化體驗及在地參與機制的重要參考。

此次參訪也以「水果」作為城市交流意象。雙方透過互贈代表性水果，讓紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾相互呼應，象徵兩地以土地風土、農產特色與觀光品牌展開交流。

羅托魯瓦資深市議員 Trevor Maxwell 今年曾造訪桃園並拜會桃園市長張善政，參訪團此行也回訪拜會，延續雙方互動基礎。觀旅局表示，桃園與羅托魯瓦皆具原住民族文化、自然景觀及觀光發展特色，未來盼持續透過城市互訪、文化交流、觀光經驗分享及地方物產連結，促成更具實質效益的合作。

觀旅局表示，此次紐西蘭參訪重點在於學習羅托魯瓦如何將在地自然資源、毛利文化、工藝傳承與夜間體驗整合為具國際辨識度的觀光品牌。未來桃園將持續借鏡相關經驗，結合復興區原民文化、山域景觀、農特產品、溫泉資源及夜間觀光潛力，推動桃園觀光朝向文化深度、產業連結與國際交流並重的方向發展。