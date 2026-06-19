快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園觀旅局赴紐西蘭考察Te Puia 用拉拉山水蜜桃做「水果交流」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀旅局赴紐西蘭參訪團近日考察羅托魯瓦 Te Puia，此行並與當地互贈代表性水果，以紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾做「水果交流」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局赴紐西蘭參訪團近日考察羅托魯瓦 Te Puia，此行並與當地互贈代表性水果，以紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾做「水果交流」。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市觀旅局赴紐西蘭參訪團近日考察羅托魯瓦 Te Puia，聚焦當地原民毛利文化保存、夜間觀光、傳統工藝傳承及場域經營模式；此行並與當地互贈代表性水果，以紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾做「水果交流」。

參訪團此行考察 Te Puia 夜間觀光設計，從餐食安排、毛利文化展演，到搭乘園區接駁車欣賞夜間燈光下的 Pōhutu Geyser（波胡圖間歇泉），觀察當地如何將特殊自然景觀、文化敘事與遊客動線整合，形塑具深度的夜間體驗。

觀旅局表示，桃園擁有復興區山林、部落文化、星空、溪谷、溫泉及農特產品等多元資源，Te Puia 的經驗可作為「如何將地方特色轉化為夜間遊程」的參考，未來桃園可思考以低干擾照明、在地導覽、原民文化、風味餐食及山域住宿體驗，發展具桃園特色的夜間觀光內容。

參訪團也參觀 New Zealand Māori Arts and Crafts Institute（NZMACI，紐西蘭毛利藝術與工藝學院），了解當地在木雕、石雕及編織等毛利傳統工藝上的保存、教學與人才培育方式。NZMACI 不只是展示場域，更是文化傳承與觀光服務相互支撐的重要基地，透過工藝教育、現場展示與導覽解說，使文化能被看見、理解並延續。另參訪團也與NZMACI就場域營運、文化保存、政府與在地部落及投資方合作模式交換意見，作為桃園未來推動原鄉觀光、文化體驗及在地參與機制的重要參考。

此次參訪也以「水果」作為城市交流意象。雙方透過互贈代表性水果，讓紐西蘭奇異果與桃園拉拉山水蜜桃乾相互呼應，象徵兩地以土地風土、農產特色與觀光品牌展開交流。

羅托魯瓦資深市議員 Trevor Maxwell 今年曾造訪桃園並拜會桃園市長張善政，參訪團此行也回訪拜會，延續雙方互動基礎。觀旅局表示，桃園與羅托魯瓦皆具原住民族文化、自然景觀及觀光發展特色，未來盼持續透過城市互訪、文化交流、觀光經驗分享及地方物產連結，促成更具實質效益的合作。

觀旅局表示，此次紐西蘭參訪重點在於學習羅托魯瓦如何將在地自然資源、毛利文化、工藝傳承與夜間體驗整合為具國際辨識度的觀光品牌。未來桃園將持續借鏡相關經驗，結合復興區原民文化、山域景觀、農特產品、溫泉資源及夜間觀光潛力，推動桃園觀光朝向文化深度、產業連結與國際交流並重的方向發展。

考察 紐西蘭 水果 桃園 觀光

延伸閱讀

桃市府攜手產學界簽署合作備忘錄　共築「瑞興濕地」永續典範

屏東原鄉產業發展新基地 春日物產館啟用

觀光署：菲律賓旅客首季21萬人次來台 穩居東南亞之冠

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

相關新聞

AI補助夯 新竹市申請爆預估量2倍將加碼擴辦 竹縣評估跟進

新竹市政府全國首創AI工具補助計畫，補助青年訂閱ChatGPT、Claude及Gemini等AI工具，原編列約70萬預算，預估補助約200案，但自4月開辦至今已收到400多件申請，遠超預期。市議員吳旭豐建議追加預算、擴大補助名額，並推動AI平權。市長高虹安表示，已核准追加預算。

警力困境 桃園5年增9萬人 警廳未跟上

桃園人口成長速度快，五年增加九萬人近二三六萬人，警力及辦公廳舍面臨不足困境浮現。民代反映中壢分局廳舍空間狹小、動線混亂，楊梅分局重建也還未動工，盼中央地方共同重視警員工作環境。警局回應，覓址與取得土地是最大挑戰，其餘廳舍工程加速辦理中。

案量占全市三分之一 中壢警吃不消

桃園中壢分局警民比高達一比八○九，還有在地大學學生、工業區勞工流動人口多，案量占全桃園三分之一，堪稱桃園最繁重分局。分局長林鼎泰坦言，跟其他分局相比確實承擔較多，警力流動大如「新兵訓練所」，現階段請內勤支援外勤，調整警力因應。

竹市長者逾15％ 推廣銀齡健身

新竹市六十五歲以上人口逾七萬兩千人，占全市百分之十五點八。民代建議，市府應導入日本「逆長照」理念，打造示範性高齡自力訓練中心。市府回應，今年五月與陽明交通大學合作試辦五處「銀齡健身樂活站」，將評估設專業訓練中心可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。