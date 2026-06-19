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完賽就有2000元獎勵金 竹縣龍舟賽吸引54隊熱血參戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年縣府特別新增「參賽獎金」，只要完賽隊伍每隊皆可獲得2000元。共計有54隊參賽。圖／縣府提供
今年縣府特別新增「參賽獎金」，只要完賽隊伍每隊皆可獲得2000元。共計有54隊參賽。圖／縣府提供

為歡慶端午連假，傳承傳統文化並推廣全民運動風氣，新竹縣政府今天於新豐鄉池和宮前舉辦「新竹縣2026年縣長盃龍舟競賽」。今年吸引高達54組隊伍前來共襄盛舉，為了激勵選手，只要順利完賽，每隊皆可獲2000元的參賽獎勵。

新竹縣長楊文科說，感謝新豐鄉公所用心合力舉辦，並由衷感謝池和宮管委會、縣議會及議員們每年鼎力相助，因為有各界共同努力，讓新竹縣龍舟競賽一年比一年更精彩、更熱鬧，預祝所有參賽隊伍展現實力、勇奪佳績。

為鼓勵各界踴躍參與龍舟競技，今年縣府特別新增「參賽獎金」，只要完賽隊伍每隊皆可獲得2000元。共計有54隊參賽，包括機關組6隊、公開組22隊及混合組26隊，透過團隊合作，竭力爭取公開組第一名獎金10萬元、混合組第一名獎金7萬元、機關組第一名獎金2萬元，以及優勝隊伍獎勵，祝福所有隊伍平安完賽，勇奪佳績。

新竹縣議會議長張鎮榮表示，龍舟競賽是端午節最具代表性的民俗活動之一，也是一項兼具文化傳承與運動競技精神的賽事。感謝所有參賽選手及工作團隊的努力，推動全民運動與在地文化發展，未來也會持續與縣府攜手合作，讓更多優質活動在新竹縣扎根，帶動地方觀光、運動參與及社區交流。

新豐鄉長徐煒傑表示，端午龍舟賽已成為新豐年度盛事。今年配合端午連假舉辦「2026新竹縣龍舟樂一夏」嘉年華，規畫個人闖關、陸上龍舟團體競賽及寫生活動等三大主題，透過趣味遊戲與互動體驗，讓民眾認識端午文化，歡迎大小朋友趁連假到新豐感受海岸風光與在地人情味。

教育局長蔡淑貞表示，今年端午節結合傳統文化、運動競技與科技教育，推出「科技龍舟賽暨創意體驗活動」，以STEAM教育為主軸，規畫龍舟造型無人機競賽、VR水上體驗、科技手作DIY及micro互動遊戲等內容，讓民眾在感受端午文化之餘，也能體驗科技創新的樂趣，展現新竹縣傳統與科技並進的特色。

新竹縣政府今天於新豐鄉池和宮前舉辦「新竹縣2026年縣長盃龍舟競賽」。圖／縣府提供
新竹縣政府今天於新豐鄉池和宮前舉辦「新竹縣2026年縣長盃龍舟競賽」。圖／縣府提供

為鼓勵各界踴躍參與龍舟競技，今年縣府特別新增「參賽獎金」，只要完賽隊伍每隊皆可獲得2000元。圖／縣府提供
為鼓勵各界踴躍參與龍舟競技，今年縣府特別新增「參賽獎金」，只要完賽隊伍每隊皆可獲得2000元。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科說，今天是新竹縣一年一度的划龍舟盛事，各界齊聚在這裡，今年吸引高達54組隊伍前來共襄盛舉。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科說，今天是新竹縣一年一度的划龍舟盛事，各界齊聚在這裡，今年吸引高達54組隊伍前來共襄盛舉。圖／縣府提供

楊文科 新竹縣 新竹

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