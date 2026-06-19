AI補助夯 新竹市申請爆預估量2倍將加碼擴辦 竹縣評估跟進

新竹市政府全國首創AI工具補助計畫，補助青年訂閱ChatGPT、Claude及Gemini等AI工具，原編列約70萬預算，預估補助約200案，但自4月開辦至今已收到400多件申請，遠超預期。市議員吳旭豐建議追加預算、擴大補助名額，並推動AI平權。市長高虹安表示，已核准追加預算。

新竹市政府勞青處今年首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元；低收及中低收入戶最高補助90%、每人上限6000元，受理至今年11月30日或經費用罄為止。

新竹縣議員林禹佑也關注此項政策，指出新竹市已推出AI工具補助計畫，但新竹縣青年仍缺乏相關資源支持，建議縣府研議AI數位工具補助方案，協助青年提升競爭力。縣府數位發展處表示，將與相關單位研議可行性，並納入中長期政策評估。

吳旭豐說，新竹市率全國之先推出AI工具補助，近期已有新北、苗栗、竹縣議員提議跟進。AI工具補助有效降低青年接觸AI門檻，目前申請情況踴躍，但名額明顯不足，建議市府今年啟動第二梯次申請、增加補助名額，同時保留一定比例給弱勢青年，避免資源提前用罄影響弱勢族群權益；另外也建議將身心障礙者納入最高6000元補助對象。

高虹安表示，政策推出後獲得高度關注，申請量超出原先預期，因此已同意追加預算，相關公文也已核定，未來將辦理第二梯次補助，擴大受惠人數。至於弱勢青年保障機制，將請勞青處於審查時優先考量；身障者提高補助額度部分，也將再與相關局處研議可行性。

此外，吳旭豐也主張推動「AI平權」，認為未來不應只有補助個人訂閱AI工具，市府也應提供公共場域讓民眾接觸AI。他建議參考教育部推動的「館館有AI」計畫，在明年啟用的新竹市總圖書館設置AI學習專區，並逐步推廣至各區圖書館及校園。

高虹安認同AI平權理念，目前文化局與教育處已規畫在新總圖設置AI相關專區及學習資源，未來也將持續推動AI課程與科技培力計畫，希望讓更多市民及學生有機會接觸AI應用，打造AI普及的智慧城市。

新竹市勞青處全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，鼓勵18歲至40歲設籍新竹市青年導入AI工具於影像創作、影音編輯及數位生產力應用。一般青年可補助購買金額50%、每人最高3000元。圖／新竹市政府提供