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中央地方合作！桃市府耗資6億蓋檢察官宿舍將完工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府與桃園地檢署合作，耗資6億元打造檢察官宿舍大樓，取得部分土地新建消防分隊。圖／桃園市新建工程處提供
桃園市政府與桃園地檢署合作，耗資6億元打造檢察官宿舍大樓，取得部分土地新建消防分隊。圖／桃園市新建工程處提供

桃園市正光路司法園區啟用多年，但園區無檢察官宿舍。桃園市政府與桃園地檢署為此合作，由地檢署提供土地，市府出資約6億元興建54戶職務宿舍，而市府也獲部分土地蓋新的消防分隊，提升地方搶救災能力。目前宿舍已完工，預計下半年點交。

桃園地檢署新的檢察官宿舍在2023年7月動工，啟用典禮冠蓋雲集，除了桃園市長張善政、議長邱奕勝和時任桃園地檢署檢察長的高檢署主任檢察官俞秀端，時任行政院副院長的鄭文燦與時任法務部次長的陳明堂、蔡碧仲等人都與會見證。

負責興建職務宿舍的桃園市新建工程處指出，隨著桃園地方檢察署遷移至中路司法園區後，檢察官職務宿舍需求日益增加，既有宿舍面臨老舊及空間不足等問題。為完善司法生活機能，桃園市政府與中央攜手推動「檢察官職務宿舍興建計畫」，打造兼具居住品質與勤務便利性的現代化宿舍空間。

新工處表示，新的檢察官宿舍基地面積約2000平方公尺，耗資約6億元打造地上8層、地下2層共54戶宿舍大樓，1樓設置交誼室、健身休閒室、會議室、物流室、警衛監控室及部分宿舍空間，2樓以上為檢察官宿舍，地下層則規畫汽車停車位、機水電設備空間及垃圾與資源回收室等公共設施，工程已於5月報竣，正在辦理驗收作業，預計下半年點交給地檢署使用。

新工處也說，職務宿舍鄰近桃園地檢署鞥，步行至司法園區約20分鐘，騎車或開車僅需5分鐘，可有效縮短通勤時間、降低交通成本，提升檢察官執勤便利性及人身安全保障，強化司法機關整體生活與辦公機能，營造更完善的工作與居住環境。

桃園市政府與桃園地檢署合作，耗資6億元打造檢察官宿舍大樓，取得部分土地新建消防分隊。圖／桃園市新建工程處提供
桃園市政府與桃園地檢署合作，耗資6億元打造檢察官宿舍大樓，取得部分土地新建消防分隊。圖／桃園市新建工程處提供

宿舍 中央 檢察官 桃園

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