竹市長者逾15％ 推廣銀齡健身

新竹市六十五歲以上人口逾七萬兩千人，占全市百分之十五點八。民代建議，市府應導入日本「逆長照」理念，打造示範性高齡自力訓練中心。市府回應，今年五月與陽明交通大學合作試辦五處「銀齡健身樂活站」，將評估設專業訓練中心可能性。

市議員鄭美娟說，新竹市已邁入高齡化社會，市府應思考的「不只是如何照顧失能長者，更要避免長輩過早失能」，目前長照二點○及長照三點○資源大多投入失能後照護，但許多長輩在身體機能開始退化時，若能及早介入訓練，或許可延緩甚至改善失能狀況。

她提到，台北醫學大學與台北市政府合作成立「自立賦能健康館」，導入日本「逆長照」理念，透過專業設備與科學化訓練，協助長者提升肌力、平衡感及步行能力，恢復部分生活自理能力。建議竹市也應朝此方向努力，打造示範性高齡自力訓練中心，有助減輕家庭負擔與長照體系壓力。

市長高虹安說，市府今年五月已與陽明交通大學合作試辦五處「銀齡健身樂活站」，透過科技輔具協助長者維持健康。市府將進一步與台北市交流，了解推動模式、設備需求、建置成本及場地規畫，評估相關計畫可行性，未來若推動相關據點，也將優先考量結合既有社區據點設置。

鄭美娟則進一步建議，未來若設置相關據點，應兼顧東區、北區及香山區需求，讓各行政區長輩都能就近參與，真正落實高齡友善城市目標。