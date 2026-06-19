案量占全市三分之一 中壢警吃不消

桃園中壢分局警民比高達一比八○九，還有在地大學學生、工業區勞工流動人口多，案量占全桃園三分之一，堪稱桃園最繁重分局。分局長林鼎泰坦言，跟其他分局相比確實承擔較多，警力流動大如「新兵訓練所」，現階段請內勤支援外勤，調整警力因應。

中壢區近十年戶籍人口成長，從原本卅九萬人成長至四十三點五萬人，中壢分局轄區還有大園區青山、青峰里，人口多達四十五萬人。據桃園開放資料平台統計，二○二四年中壢分局外勤警員五三八人，平均警民比一名警員負擔八○九人，這些不包含工業區勞工、移工、在地大學學生。人多案量也大，桃園市警察局統計，今年四月刑案受理有效件數，全桃園共三○五件，中壢分局就有一○九件，逾三分之一案件都在中壢。

有基層警員坦言，編制問題需要討論，不能讓特定區域的壓力，成為別人的一點五倍，做得好是應該的，做不好被公審，這樣也會打擊基層士氣。中壢民代也有感，基層警員平日勤務繁重，交通疏導、治安維護等工作多，幾乎讓第一線吃不消，希望中央能將基層人力補足。

林鼎泰說，另據電信信令資料，中壢人數也算是全國前十名，對基層警察來說，工時一樣，但業務量卻比其他單位多，長期處於高壓狀態，導致流動性較大，就成為「新兵訓練所」。部分年輕警察經驗不足，面對民眾有摩擦時，情緒易激動，執法角度拿捏動輒得咎，也讓幹部相對壓力大。

林鼎泰說，由於勤務與公文量都偏多，現階段做法採調整警力，請內勤人員支援外勤的部分簡單的勤務，或是假日要幫忙加班，因應外勤警力不足。