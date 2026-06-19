警力困境 桃園5年增9萬人 警廳未跟上

桃園人口成長速度快，五年增加九萬人近二三六萬人，警力及辦公廳舍面臨不足困境浮現。民代反映中壢分局廳舍空間狹小、動線混亂，楊梅分局重建也還未動工，盼中央地方共同重視警員工作環境。警局回應，覓址與取得土地是最大挑戰，其餘廳舍工程加速辦理中。

桃園市警察局統計，近年推動十七項警用辦公廳舍工程，八德派出所及交通分隊重建工程已完工，正光路警政大樓公辦都更案、公教人員訓練中心、大園分局草漯派出所、刑事警察大隊警犬隊新建工程施工中。另還有楊梅分局重建、大園分局新建工程，及十多個派出所新、整建工程尚未動工。

議員黃崇真說，桃園雖在進行辦公廳舍拆除興建計畫，但以中壢分局為例，內部動線混亂，遲遲沒有更新，警員工作環境亟待優化，中央、地方都應重視。他也建議市府，針對全桃園的派出所空間總檢討。

議員謝美英也提到，最新完工的中壢派出所及改建中的內壢派出所，新廳舍都與社會住宅共構，辦公及停車空間都有限，「新型態」派出所利弊互見，若能獨立提供給派出所使用，才有助優化警員工作環境。

市警局長廖恆裕回應，大家都期待能有新空間，但最大困難點在於找尋適合地點及取得用地，比如分局需要在交通便利的市中心，還要能橫跨好幾個里，才能讓警力輻射性外放出去的時間較平衡。

廖恆裕說，不過現今土地成本高，甚至連用租的都很難，但只要選址確定、預算到位，行政程序時間就能盡量縮短，市長張善政也很支持相關工程。

警察局也說明，十多個尚未動工的警局廳舍工程，都陸續辦理開工前置作業、規畫設計中，或等待都市更新與區段徵收作業。

其中，楊梅分局啟用迄今六十六年，已逾報廢年限，市府將投入七點五億元原址重建。楊梅分局長吳傳銘表示，重建工程委託新工處承辦，設計標已經決標，明年動工，臨時廳舍部分也已經決標，預計廿六日簽約，工期三個月，預計年底選舉勤務結束後進行搬遷。