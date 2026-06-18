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融入三溪九降風意象 竹市府全新品牌識別系統「Carry on!」登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今舉辦「皮卡就職2周年記者會」，市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」，以風、水意象結合科技與永續理念，展現新竹持續前行、永續發展、永不放棄的城市願景。

高虹安表示，皮卡原誕生於地政處，她看見皮卡的親和力與城市魅力，進一步賦予特派員身分，肩負城市行銷與政策宣導任務。2年來皮卡參與教育、衛生、社福、勞青等各項政策推廣，也深入社區與里鄰，成為市府與市民溝通的重要橋梁。

高虹安表示，皮卡用熱情點亮了新竹，市府團隊要用長遠的施政遠景回應市民期待。今發布的全新品牌識別系統「Carry on!」，新視覺核心理念擷取頭前溪、客雅溪、鹽港溪經過這片土地的幾何曲線，勾勒出三溪孕育與九降風動態的視覺感受。動態的幾何曲線，像是飄動的九降風吹拂柔韌米粉，代表著新竹人經得起打磨的溫柔性格。

至於色彩的運用上，採用了漸層色。左端是拂過十七公里海岸線、帶有海鹽氣息的「輕透藍」；右端則是點亮創新能量、代表科技矽晶片與破曉之光的「活力黃」。色彩光譜位移，具象化新竹市從傳統跨越至數位未來的城市脈動。

行政處長許智堡表示，品牌標語「Carry on!」傳達出這座年輕城市繼續前進、堅持不懈的生活態度，也象徵新竹市政府對市政建設、城市發展或承諾的持續推進，傳達一種不間斷、有韌性的施政態度。在字母「O」的負空間與末端嵌入的閃爍符號，更代表著「光」與「希望」，隱喻著新竹的每一個角落，隨時都有創新的火花正在發生。

城銷處長林昱志表示，皮卡就職2周年見證市府與市民間的深厚情感，而全新品牌識別「Carry on!」則象徵對城市未來的承諾。未來市府將持續以熱情與創意推動市政，結合歷史、人文與科技特色，攜手市民打造永續前行的科技城市。

新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安除回顧城市吉祥物皮卡2年來參與市政宣導與城市活動成果，也正式發布全新城市品牌識別「Carry on!」。圖／新竹市政府提供

新竹 高虹安 吉祥物

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