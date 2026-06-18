龍科三期加速 張善政宣布啟動用地取得作業、桃捷橘線評估延伸

桃園市長張善政昨天表示科管局提前授權市府啟動龍科三期用地取得作業，加速開發；全案將從優補償，增加協議價購的誘因，讓開發兼顧在地居民權益與區域均衡發展。

因應龍潭科學園區日益蓬勃的產業投資，及未來龐大的就業通勤需求，市政府捷運工程局長劉慶豐今日下午率工程團隊與市府相關單位，現勘龍潭科學園區周邊路廊，將找出龍科能連上捷運路網的軌道路線，作為支撐高科技產業發展的堅實後盾。

劉慶豐現勘時指出，龍潭科學園區近年作為台灣高科技產業重鎮，吸引大量龍頭企業持續進駐，利用桃園優勢，更將形成一個從上游研發到下游量產、製造一體化的高效能產業聚落，也將帶動聯外通勤流量急遽增長。

桃市府有責任完善交通建設並加速推動產業的升級與發展，必須有「交通先行」前瞻的眼光，今日下午現勘主要目的之一，是評估把捷運橘線由原規劃路網進一步延伸至龍潭科學園區的可能性。

劉慶豐說明，今日的現勘行程先針對沿線路廊進行初步盤點，並實地瞭解地方交通瓶頸，完成這次實地現勘後，捷運局將請顧問公司負責技術研析與可行性評估，針對施工可行性、整體路網節點、橘線O27站的配置銜接，以及如何無縫轉乘至捷運機場線A21環北站等構想做整體規畫。

劉慶豐強調，捷運橘線若能延伸至龍科，不僅可大幅提升平鎮產業園區，及龍潭科學園區的聯外交通便利，更能有效紓解現有中豐路的交通壓力。市府將在顧問公司提供研析成果後，審慎且加速推動相關規劃，期盼未來能讓科技產業與在地居民都能享有兼具便捷與舒適的軌道運輸服務。

桃園捷運橘線正進行可行研究，規畫起自桃園市立體育館（桃園巨蛋），行經桃園、龜山、蘆竹、中壢、平鎮，最後抵達龍潭。全線長約 30 公里，預計設置約 32 座車站，通車時程仍待中央審查進度評估，市長張善政今年在議會定期大會答覆議員徐玉樹質詢時，表示市政府確實左手規劃捷運橘線延伸龍科支線的可行評估，並希望年底前報行政院核定。

捷運局表示，橘線延伸至龍科不只對高科技產業發展意義重大，就像桃園捷運綠線在八德往中壢延伸，整個路網可以更完整，為桃園甚至北北桃生活圈帶來更大的便利。