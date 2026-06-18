盡信導航？休旅車要到飛牛牧場刁車在樹林深處 苗警協助脫困

一輛7人座休旅車日前要到苗栗縣通霄鎮飛牛牧場，根據導航走小路，愈走愈偏僻「刁車」在銅鑼鄉交界處的樹林，警方接獲報案，路況甚至只能以步行接近，拖吊協助脫困。

苗栗警察分局銅鑼分駐所日前接獲報案，洪姓男子駕駛休旅車載家人，要從銅鑼鄉到通霄鎮飛牛牧場旅遊，根據導航未料越走越偏僻、路越小條，加上雨後泥土路面滑溜刁車，也不知身在何處？

警方請報案人以Line發送經緯度定位，確認休旅車受困在銅鑼鄉、通霄鎮交界處小路，平日人跡罕至，惡劣路況警車不敢開車進入，員警步行搜尋，約10分鐘發人車，並協助拖吊脫困，洪男一家人感謝警方即時救援。

苗栗分局提醒民眾，外出旅遊到陌生地方，最好事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，切勿完全聽信導航系統，可以多問居民，避免「誤入歧途」。

一輛7人座休旅車日前要到苗栗縣通霄鎮飛牛牧場，根據導航刁車在銅鑼鄉交界處的樹林，警方接獲報案協助脫困。圖／苗栗警察分局提供

一輛7人座休旅車日前要到苗栗縣通霄鎮飛牛牧場，根據導航刁車在銅鑼鄉交界處的樹林，警方接獲報案協助脫困。圖／苗栗警察分局提供