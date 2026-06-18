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國1甲工程毀傷鷺鷥巢 桃市安置26隻雛鳥

中央社／ 桃園18日電

國道1號甲線工程在桃園市竹圍漁港彩虹橋旁施工整地，影響繁殖期的鷺鷥，造成鳥巢內雛鳥及鳥蛋掉落。桃園市政府農業局偕同桃園市野鳥學會前往搶救，目前有26隻雛鳥安置照護中。

桃園市農業局今天表示，16日接獲通報後立即啟動野生動物救援及跨單位協調機制，除第一時間通報農業部林業及自然保育署外，桃園市野生動物救傷收容中心也會同桃園市野鳥學會前往現場處理。

農業局表示，經搶救後，26隻雛鳥目前安置於位在八德大湳森林公園的桃園市野生動物救傷收容中心，均由專業人員持續照護與健康監測中，待雛鳥順利成長並具備野外生存能力後，將擇地野放回歸自然棲地。

農業局表示，公共工程推動應兼顧生態保育，後續將依「野生動物保育法」通知施工單位至市府說明；目前經協調，施工單位已承諾暫停工區作業，待雛鳥離巢後及專業保育團體確認現場生態狀況再行復工。

國道 野鳥 森林公園

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