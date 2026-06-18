國1甲工程毀傷鷺鷥巢 桃市安置26隻雛鳥

桃園市雖說是六都中最年輕的城市，但人口老化情形也與其他縣市一樣，65歲以上民眾加上原住民55歲以上人口有39萬多人，而且以一年1萬多人速度成長，對老年人口的照顧，是社會局的重要工作，《桃園電子報》專訪了社會局長陳寶民，他說明了今年長照3.0開始實施後，桃園市的相關規劃與作為，同時也說明對中低收入家庭、脆弱家庭、邊緣戶的協助及脫貧，以及桃園寄養家庭現況。

2026-06-18 10:04