長期關注流浪犬貓 龍華博士生獲聘桃園青年諮詢委員

桃園市政府推動城市發展，廣納青年學子意見，正在龍華科技大學攻讀先進電子構裝科技博士的沈育愷獲聘桃第7屆青年諮詢委員並由市長張善政親頒聘書，消息傳回學校，校方為之振奮，樂見培育跨域人才與鼓勵青年投入公共事務成果。

桃園青年諮詢會為青年參與市政的重要平台，由來自不同專業領域的青年共同參與公共政策討論，透過提案培力、局處交流、市政參訪及公共參與課程等機制，鼓勵青年將創新思維轉化為具體可行的城市治理建議。

龍華科大表示，沈育愷長期關注流浪犬貓照護、動物保護教育及收容場域數位化議題，目前為毛焦點科技股份有限公司核心成員，團隊運用遠端認養APP、即時影像互動、AI熱點通報及資料整合等科技工具，協助提升收容資訊透明度與認養效率，希望透過科技力量推動動物福利與生命教育，讓更多民眾關注流浪動物議題。

沈育愷表示，能夠擔任青年諮詢委員是一份榮譽，更是一份責任。未來將秉持學習與服務精神，關注青年發展、公共參與及動物保護教育等議題，透過與各界交流合作，提出更貼近市民需求的建議，為城市發展貢獻心力。

龍華科大校長葛自祥表示，沈育愷獲聘桃園市青年諮詢委員，不僅是個人努力的成果，也展現龍華科大學生將專業學習、創新實作與社會關懷結合的能力。學校長期重視跨域人才培育與社會責任實踐，鼓勵學生走出校園、關注真實社會需求，運用所學回應公共議題。學校近年在媒體評鑑辦學績效斬獲不錯成績，未來將持續深化產學合作與跨域學習，培育兼具專業能力、創新思維與社會責任感的優秀人才。