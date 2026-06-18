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「上天賜的福氣」一胎生3個！苗栗頭份市長發15萬元生育津貼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊簡姓隊員太太最近頭胎，迎來2女1男，頭份市長羅雪珠今天祝賀「上天賜的福氣」，發給15萬元補助金。圖／頭份市公所提供
苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊簡姓隊員太太最近頭胎，迎來2女1男，頭份市長羅雪珠今天祝賀「上天賜的福氣」，發給15萬元補助金。圖／頭份市公所提供

苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊頭份分隊簡姓隊員太太最近頭胎，迎來2女1男，頭份市公所開辦新生兒補助金7年來首見，頭份市長羅雪珠今天祝賀「上天賜的福氣」，發給15萬元補助金。

少子化的趨勢，苗栗縣人口唯一逾10人的頭份市，公所從2019年開辦新生兒補助金，簡姓隊員首件三胞胎申請補助，2女1男新生兒平安健康，羅雪珠今天發放15萬元的新生兒補助金，簡一次升格三寶爸，也分享喜悅。

頭份市公所表示，新生兒補助金發放辦法，第一名子女補助2萬元，第二名子女補助3萬元，第三名以上子女補助5萬元；雙胞胎或多胞胎家庭則每名新生兒均可申請5萬元補助。

羅雪珠表示，少子化已是當前社會面臨的重要課題，市公所推動新生兒補助金政策，希望透過實質支持減輕家庭負擔，讓市民能夠安心生養，此次特別發放補助金，除了向家長表達祝賀之意，也希望鼓勵更多年輕家庭願意生育下一代，共同打造幸福宜居的頭份市。

頭份 苗栗縣 少子化

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