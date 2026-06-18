苗栗縣政府成立人工智慧推動小組 鍾東錦期待引進AI做好事情

AI不只是科技，苗栗縣政府今天成立人工智慧推動小組，縣長鍾東錦期待引進AI，清楚，明快分析怎麼做好事情，尤其苗栗縣水、電資源充足，爭取三義、銅鑼及頭份，「非常適合」算力中心進駐，助攻AI產業。

苗栗縣政府人工智慧推動小組由鍾東錦擔任召集人，盤點優先推動AI交通、AI環保、AI水利、AI健康，及AI治理五大工作圈，並聘請台灣微軟股份有限公司公共業務事業群總經理陳守正為顧問，鍾東錦今天宣布成立人工智慧推動小組成軍，並安排陳守正演講「AI發展趨勢與地方政府治理應用」專題。

鍾東錦認為AI清楚，明快分析怎麼做好事情，他期許縣政不僅是五大工作圈，而是可以更細項，例如青年返鄉從事農業，AI資料庫，分析種植番茄、西瓜、藍莓，或葡萄等不同作物，所需的土地面積、規模與成本供參考。

此外，觀光方面，相對傳統搭遊覽車的套裝遊程，年輕族群喜愛自由度更高的自助旅行模式，開發AI指引系統，整合住宿、租車與在地智慧接軌，讓遊客更加便利。

鍾東錦表示，AI應用在智慧交通號誌、環保與水情監測，苗栗縣都有初步成效，尤其是國家衛生研究院在南庄鄉推動遠距醫療，嘉惠偏鄉居民，可以進一步推廣至三灣、大湖、獅潭、泰安等地。

AI蓬勃發展，鍾東錦認為苗栗縣水、電資源充足，條件得天獨厚，鍾東錦說，苗栗縣有三大水庫，天花湖水庫推動中，通霄電廠升級，將成為全台第二大火力發電廠，鄰近的三義、銅鑼工業區，及頭份工業區中國石油化學公司頭份廠停產後30公頃的土地，都非常適合設立算力中心，縣府將積極配合中央政策，爭取落腳苗栗，推動產業升級。