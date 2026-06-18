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端午連假桃園垃圾正常收運 環保局提醒「粽葉勿丟廚餘桶」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
端午節連假期間，桃園市垃圾照常清運及資源回收，環保局也提醒，粽葉、竹葉、綑繩及其他難以分解的材料均屬一般垃圾，切勿投入廚餘回收桶。圖／桃園市環保局提供
端午節連假期間，桃園市垃圾照常清運及資源回收，環保局也提醒，粽葉、竹葉、綑繩及其他難以分解的材料均屬一般垃圾，切勿投入廚餘回收桶。圖／桃園市環保局提供

端午節連假將至，桃園市環保局今表示，連假期間全市各區清潔隊依既定時程執行垃圾清運及資源回收作業，僅6月21日（周日）暫停收運，民眾可於6月19日、20日依往例交付一般垃圾、廚餘及資源回收物，也呼籲市民落實分類減量，共同維護居家及社區環境整潔。

環保局指出，端午節家戶垃圾及廚餘量較平日增加，尤其粽子食材、包裝材料及節慶聚餐產生的廢棄物較多，若未確實分類，不僅影響清運效率，也容易產生異味及孳生病媒蚊，籲請民眾提前整理家中環境，依規定做好分類。

環境管理處長張書豪提醒，夏季氣溫偏高，廚餘容易腐敗產生異味，民眾應將廚餘瀝乾水分後再投入回收容器，降低臭味及病媒蚊孳生風險；他並強調，粽葉、竹葉、綑繩及其他難以分解的材料均屬一般垃圾，切勿投入廚餘回收桶，以免影響後端處理效率。

張書豪也鼓勵市民響應「吃當季、食在地」低碳飲食理念，多選購在地、當季食材，減少食物里程與一次性包材使用，從日常生活實踐減碳行動，降低廢棄物產生量，讓傳統節慶兼顧環保與永續。

環保局表示，清潔隊同仁節慶期間仍持續執行垃圾清運及環境維護工作，站在守護市容與公共環境的第一線；民眾可使用「桃園垃圾車」APP或至環境管理處官方網站查詢垃圾車即時動態及收運時間，避免久候。

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