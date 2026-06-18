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明德水庫1.6萬自來水用戶改鯉魚潭水庫供應自來水有譜 台水回應了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫近來重點發展觀光備受看好，地方爭取自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應。本報資料照片
苗栗縣明德水庫近來重點發展觀光備受看好，地方爭取自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應。本報資料照片

苗栗市、頭屋鄉及造橋鄉1.6萬戶自來水改由鯉魚潭水庫供應，備受地方期待，立委邱鎮軍曝最新進度，除了高地區約5000戶外，維持明德水庫供應，其餘鯉魚潭南水北送工程今年底完工通水後，可以調配供水。

頭屋鄉明德水庫近年來大力發展觀光，民眾也迭有反映水質較差，縣長鍾東錦、邱鎮軍等地方人士一再轉達民意，希望改由鯉魚潭供應，明德水庫轉而備援水庫，邱鎮軍昨天說明台灣自來水公司回覆公文曝最新進度。

邱鎮軍說，短期第一階段，鯉魚潭南水北送工程目前僅剩後龍至造橋段第3標工程尚未完工，預計今年底前完工，未來除了造橋、頭屋部分高地區約5000戶，用水量每天約6000立方公尺，仍由明德淨水場供應外，其餘供水區域可透過鯉魚潭北送系統調配供水。

中長期第二階段，推動中天花湖水庫是苗栗重要水源開發計畫，水利署及台水同步辦理水源開發，及下游自來水工程規畫作業，包括新設淨水場等相關設施，天花湖水庫未來供水能力足以涵蓋目前明德水庫供水範圍，天花湖水庫及相關供水設施完成建置後，再就明德淨水場及各水源系統整體調度模式通盤檢討，以充分發揮區域水源聯合運用效益，提升苗栗地區供水穩定性及供水韌性。

台水指出，抗旱期間，明德水庫曾往北支援頭份市東興给水廠部分供水區域，發揮在地水源調度功能，未來如果鯉魚潭場因特殊狀況致支援能力降低時，明德場仍可提供每天約2.5萬立方公尺水量，具有重要備援調度價值。

邱鎮軍強調鯉魚潭南水北送工程，原先規畫重點支援竹南科學園區，及苗北地區的用水需求，至於管線通過的地方，供水能力也有餘裕，那麼就沒理由要喝水質不好的水，明德水庫可以轉型為重要備援水源。

苗栗縣明德水庫近來重點發展觀光備受看好，地方爭取自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應。本報資料照片
苗栗縣明德水庫近來重點發展觀光備受看好，地方爭取自來水用戶改由鯉魚潭水庫供應。本報資料照片

鯉魚潭 明德水庫 水庫

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