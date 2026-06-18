專訪／桃園社會局長陳寶民打造幸福城市！守護安置兒少 讓長輩樂齡樂活

《桃園電子報》專訪桃園市社會局長陳寶民。圖：陳儒賢攝

桃園市雖說是六都中最年輕的城市，但人口老化情形也與其他縣市一樣，65歲以上民眾加上原住民55歲以上人口有39萬多人，而且以一年1萬多人速度成長，對老年人口的照顧，是社會局的重要工作，《桃園電子報》專訪了社會局長陳寶民，他說明了今年長照3.0開始實施後，桃園市的相關規劃與作為，同時也說明對中低收入家庭、脆弱家庭、邊緣戶的協助及脫貧，以及桃園寄養家庭現況。

團體的家屋，類似安養的照顧模式，在一個社區內有一個家的概念。圖：翻攝自社會局

關於長照3.0，陳寶民表示，社會局是盡量朝大家比較方便利用的方向來做，第一是日照服務，類似在關懷據點設置，扮演如長輩幼兒園的角色，老人家白天送來，在日照中心活動，中心會供餐，到傍晚五點多再回去。第二就是小規模多機能中心，這也是日照的一種，有些家庭成員要外出旅遊或度假有較多天數，這種小規機的中心就可提供24小時的照顧，一個家庭一個月最多可有15天，可讓照顧者有喘息的空間。另外還有家庭托顧，有些家庭本身就有年長的家人需照顧，如這些家庭還有能量，可以透過社會局轉介，照顧更多年長者，這樣這些家庭還可以有另外的收入，不會因為照顧家人斷掉自己的經濟來源。此外還有團體的家屋，類似安養的照顧模式，在一個社區內有一個家的概念，長輩在這裡有自己的臥室和餐廳，讓失智的長輩有比較舒適的環境。目前在社區內大概有這些方式，長照3.0是在地老化的概念，讓長輩在熟悉的環境慢慢老化，有不同安養的方式在社區內，不需要把老人放到很遠的地方，造成親情間的疏離感，在社區中照顧，至少還在同個生活圈，關心探望都很方便。

團體的家屋有自己的臥室和餐廳，讓失智的長輩有比較舒適的環境。圖：翻攝自社會局

陳寶民表示，目前日照中心和小規模多機能中心比較有規模，家庭托顧和團體家庭還是要靠民間參與，正努力布建中，現在一個日照中心大概可以照顧30名長輩，每一位老人家到日照中心還要觀察個別的需求來照顧，大家都很用心。長輩到老遇到不可預期的狀況下，政府努力讓他們可以活得有尊嚴。

在愛心計程車方面，原來桃園只有與3000多輛車簽約，經過交通局努力，與新竹、新北合作多簽了8000多輛。圖：翻攝自交通局

陳寶民指出，老人如果可以走出家庭到社區關懷據點多參與活動保持亞健康，這對後續長照的需求也可減省，所以每個人從年輕邁入中老年時要自我健康規畫，樂齡樂活延緩老化，到老時還可自由活動，這是最好的，老人能保持健康，也可減少子女的負擔。

關於敬老卡800點的使用，多位議員在議會建議能增加更多用途，陳寶民說，桃園敬老卡沒有排富條款，全部的老人都有，如加上身心障礙者的愛心卡，一共有40多萬人，這全部是桃園市自己的預算支應，當初敬老卡設計的目的是著重在社會參與，讓老人家走出戶外多活動，近年來其他縣市也開始有敬老卡，他們的可使用功能比較多，這是因為那些縣市不像桃園有三節及重陽敬老金約1萬元，不過在民代多方反映希望敬老卡能有較多的使用方式後，市長張善政也要各局處思考可以鼓勵老人多走出去使用點數的方案，如今年鐵路票價調整，桃園敬老卡也立即調整；在愛心計程車方面，原來桃園只有與3000多輛車簽約，經過交通局努力，與新竹、新北合作多簽了8000多輛，可使用敬老卡；交通局也在龜山對外縣市公車多簽了15條路線，國道客運也都完全可以使用，另外還有YouBike 2.0E，也與觀旅局及一些國家觀光景點合作讓敬老卡免費入園，國民運動中心也有許多優惠，這些其實都是社會局在付費讓長輩可憑點數使用。

其實桃園市對老人福利給的相當多，健保費有補助20多萬人，三節及重陽敬老金1萬，如敬老卡800點全部使用完，就會有100多億非法定社會福利預算，在中央視角，表示桃園預算充足，就會在其他補助上減少，排擠到其他預算。

桃園有28間安家實物銀行，分兩個總行管理。圖：翻攝自社會局

人民的生存權是憲法所保障的，政府在全國訂定低中收入戶標準，各縣市因環境不同會有些許不一樣的標準，陳寶民表示，各縣市因環境不同，訂定低中收入戶的標準會有些許不一樣，如持有不動產價值，台北市當然是全國最高，桃園還算好一點，現在有很多民眾或許沒達到中低收入戶標準，但實際生活還是有困難，像這些邊緣戶，家庭服務中心也是一併照顧，等他們小孩子長大後有工作家庭經濟改善，這些家庭就可脫貧，因此桃園對這些家庭有脫貧計畫，如家庭裡有勞動人口與就服中心合作訓練技能媒合工作，政府是救急不救窮，從社會救助中維持基本生活，如果有小孩在讀書、身心障礙者都有津貼。

脆弱家庭可透過家庭服務中心申請協助。圖：翻攝自社會局

陳寶民表示，桃園有28間安家實物銀行，分兩個總行管理，13區每個家庭服務中心都有設置，行政區比較大如桃園、中壢則不只一間分行，每個月按須備照顧家庭人口年齡給予不同點數，這是在津貼之外，需求的家庭每月可到食物銀行自行領取需要的東西，這其中也包含邊緣戶。民眾家庭遇到困難時可以到各區的家庭服務中心求助，社工會去評估各家庭的需求

中低收入戶因為需由各縣市評定因此必須回到戶籍所在縣市申請，當然如以長期居住在桃園，社會局也會協助，而安家實物銀行部分就沒這限制。對於脆弱家庭也可透過家庭服務中心申請協助，如家裡主要經濟者突然死亡，家庭服務中心會協助申請急難救助金、協助處理後事，後續如成為中低收入戶或有老人家或有身心障礙者，社會局各科都會介入。

桃園市現在收容的兒童青少年有將近500位，這些小孩有些是被家暴、性侵或來自脆弱家庭等因素，有些是父母親因案或吸毒，當他們無法被妥善照顧時，經過評估後如有需要，社會局就會接手。陳寶民說明，這些兒少會以不同年齡安置在育幼院，但量能還是不太足，因此鼓勵市民成為寄養家庭。

當兒少無法被妥善照顧時，經過評估後如有需要，桃園市社會局就會接手。圖：資料照

陳寶民說，社會局當然希望讓被收容孩子有家的感覺，因此朝寄養家庭方向努力，但桃園寄養家庭數字一直在浮動，市府開始規畫寄養家庭喘息服務，給予獎金，把小孩依照顧難易度分為三類，如需早療、過動、身心障礙，市府把這些照顧者的行政費用提高，這對照顧者比較公平。

桃園市府鼓勵市民成為寄養家庭。圖：翻攝自社會局

這一、兩年市府每年都增加上億經費在這方面，這些孩子到18歲離開這照顧體系時，社會局還會關注他們4年，在22歲前社會局還會尋求各種管道幫助這些孩子，在目前少子化趨勢，既然好不容易生下，社會局就要接住他們。

本文章來自《桃園電子報》。原文：專訪／桃園社會局長陳寶民打造幸福城市！守護安置兒少 讓長輩樂齡樂活