別等坐輪椅才照顧 竹市銀髮人口逾15％議員推高齡自力訓練中心

新竹市65歲以上人口逾7萬2000人，占全市15.8%。市議員鄭美娟建議，市府盡早投入長訓代替長照，及早介入延緩長者退化，並設置高齡自力訓練中心，協助維持肌力與生活自理能力。市長高虹安表示，將評估可行性。

鄭美娟表示，新竹市已邁入高齡化社會，市府應思考的不只是如何照顧失能長者，更要避免長輩過早失能，目前長照2.0及長照3.0資源大多投入失能後照護，但許多長輩在身體機能開始退化時，若能及早介入訓練，或許可延緩甚至改善失能狀況。

她認為，目前最接近相關概念的是社區照顧關懷據點（C據點），但部分長輩因行動能力下降、缺乏家屬陪同等因素，難以參與相關活動，反而成為最需要協助的一群。若未及時介入，未來恐面臨坐輪椅、臥床等失能風險。

鄭美娟舉例，台北醫學大學與台北市政府合作成立「自立賦能健康館」，導入日本「逆長照」理念，透過專業設備與科學化訓練，協助長者提升肌力、平衡感及步行能力，恢復部分生活自理能力。她認為，新竹市也應朝此方向努力，打造示範性高齡自力訓練中心。

鄭美娟表示，隨著少子化及高齡化趨勢加劇，未來愈來愈多年輕家庭將面臨照顧失能長輩壓力。若能提前透過訓練延緩退化，不僅減輕家庭負擔，也有助降低醫療與長照體系壓力。

高虹安表示，市府今年5月已與陽明交通大學合作試辦5處「銀齡健身樂活站」，透過科技輔具協助長者維持健康。對於鄭美娟議員提出的自力訓練中心及專業復能設備，市府將進一步了解台北市推動模式、設備需求、建置成本及場地規畫。

高虹安指出，市府將與台北市交流、評估相關計畫可行性，未來若推動相關據點，也將優先考量結合既有社區據點設置，以提升長者使用便利性及設備維護效率。

鄭美娟則進一步建議，未來若設置相關據點，應兼顧東區、北區及香山區需求，讓各行政區長輩都能就近參與，真正落實高齡友善城市目標。