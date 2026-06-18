竹市辦通學專車 將增千輛YouBike

新竹市學府路沿路多所學校，每天近六千名學生通學，但長年存在人車爭道、YouBike供給不足及交通壅塞等困境。民進黨市長參選人莊競程提出「校園通學巡迴巴士」政見盼優化通學，竹市府回應，已開辦安心通學專車，擴大YouBike站點、優化公車路網因應。

莊競程說，他接獲大新竹就學權益自救會陳情，也有不少學生及家長反映，新竹高商、新竹高中、建華國中及培英國中等學府路沿線學校，放學後前往新竹火車站後站時，經常面臨人行空間不足、人車爭道及交通壅塞等狀況。他日前邀請學生實地走一次放學路線，了解交通環境與動線問題。

莊競程提出「校園通學巡迴巴士」政見，未來若當選市長，將針對學府路周邊學校規畫中型巴士巡迴接駁系統。短期內建立智慧接駁，優先改善通學安全問題，中期逐步擴展至新竹各級學校，整合路網系統，長期目標強化數據治理，奠定新竹交通轉型的重要基礎。

新竹市交通處長林正光表示，為落實高虹安市長「交通暢行」政策，市府已啟動公車路網優化規畫案，學府路等通學集中的重要路廊，已納入路網優化評估範圍，預計明年上半年完成。另預計年底前再增購YouBike一千輛車，並強化調度人力，提升尖峰時段周轉效率。

教育處長林立生也說明，因應公車班次調整及學生通學需求，市府已開辦「安心通學專車」，新科國中、建華國中及育賢國中皆已上路，提供學生安全、便利的通學服務，並減輕家長接送負擔。