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桃公車「南環線」 9月起憑市民卡免費搭

聯合報／ 記者朱冠諭范榮達／連線報導
桃園市近日推出新桃園幹線，市長張善政宣布將新闢「南環線」，串聯中壢火車站、台1幹線、機場捷運線、中豐幹線等其他幹線公車路線與重要交通節點。圖／桃園市交通局提供
桃園市近日推出新桃園幹線，市長張善政宣布將新闢「南環線」，串聯中壢火車站、台1幹線、機場捷運線、中豐幹線等其他幹線公車路線與重要交通節點。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府持續提升公車運輸品質，市長張善政昨宣布，市區公車「新桃園幹線」路線之一的「南環線」由首都客運取得籌備經營權，預計九月上路，民眾刷市民卡可免費搭乘。苗栗縣敬老愛心卡不僅可搭公車、計程車，縣長鍾東錦昨也宣布，七月起擴大到農會消費。

張善政說，公車服務長期是一九九九市民服務專線最關注議題之一，市府近年透過受訓即就業培訓大客車駕駛、把部分路線從大車改為小巴、開闢免費幸福巴士等，逐步紓解公車不足。市府也推出「新桃園幹線」，其中南環線經公開評選，由在台北市長期獲評鑑優等的首都客運投入桃園服務。

「新桃園幹線」南環線預計九月上線，以環狀方式串聯中壢火車站、台一幹線、機場捷運線、中豐幹線等其他幹線公車路線與重要交通節點，便利中壢、內壢及平鎮一帶民眾搭乘公共運具。

另，苗栗縣近期逐步擴大敬老愛心卡使用範圍，除了原本可搭公車、台鐵之外，六月起可扣點搭計程車，七月起也開放持卡到農會消費。縣府昨辦記者會說明政策，縣內十七家農會、廿九間農會小舖適用，每卡每月上限一百點（元）額度消費。

縣府預估此政策一年約需一億元，可帶來鼓勵長輩走出家裡，創造農會經濟及農民收入等效益，鍾東錦認為縣府稅收一年成長三至四億元，對縣府預算及財源不會發生問題；由於敬老愛心卡擴大搭乘計程車，每月上限最高二百點，但目前合作計程車縣內僅三百多輛，縣府將滾動檢討。

公車 鍾東錦 張善政

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