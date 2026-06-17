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桃園少年服務中心落成 家庭與社區的重要陪伴平台

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府預計2040年前成立8處少年服務中心。圖／社會局提供
桃園市政府預計2040年前成立8處少年服務中心。圖／社會局提供

桃園市政府近3年成立4個少年區服務中心落成，社會局預計至2040年完成8處中心，打造更完善且可近性的少年服務體系。

社會局局長陳寶民表示，少年階段是建立自我認同與探索未來方向的重要時期，孩子們在成長過程可能面臨家庭、課業、人際及情緒等多重挑戰，因此除家庭支持，也需要政府與社區提供友善且穩定的陪伴環境。

社會局表示，桃園市政府2023年起布建少年服務中心，同年年11月成立第二區少年服務中心，也是第一個中心，提供在地少年休憩、交流及支持服務；隨後2024年成立第三區少年服務中心，第四區服務中心今年6月9日啟用，昨天啟用的第一區少年服務中心是第4個，象徵少年福利服務網絡再向前邁步，逐步建構涵蓋全市各行政區的少年支持據點，未來將持續爭取在公有館舍規畫及興建少年服務中心。

社會局指出，少年服務中心以社區為基礎，提供少年休憩、交流、學習、福利諮詢、職涯探索及多元培力等服務，透過在地化的一級預防工作，協助少年建立正向人際關係與生活目標，降低偏差行為及社會排除風險，並提升社會參與及自我發展能力。

社會局說明，少年服務中心不僅是活動空間，更是連結少年、家庭與社區的重要平台，期望透過多元課程、團體活動及跨網絡合作，深化社區對兒少議題的理解與重視，共同建構支持少年成長之友善環境。

昨天啟用的第一區少年服務中心及逆境少年家庭支持業務，委託更生少年關懷協會辦理，該會長期投入少年服務工作，與市府攜手推動少年多元支持服務，提供貼近少年需求的多元資源與友善空間。社會局表示未來將持續結合教育、警政、司法及民間團體等跨網絡力量，除關注特殊處境少年需求，也將服務視角擴及一般少年，持續打造安全、美麗且友善少年的桃園，陪伴每位孩子穩定成長、安心發展。

社會局長陳寶民強調，少年階段是建立自我認同與探索未來方向的重要時期，除家庭支持，也需要政府與社區提供友善的陪伴環境。圖／社會局提供
社會局長陳寶民強調，少年階段是建立自我認同與探索未來方向的重要時期，除家庭支持，也需要政府與社區提供友善的陪伴環境。圖／社會局提供

社會局 桃園市

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