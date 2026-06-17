聽新聞
0:00 / 0:00
桃市府攜手產學界簽署合作備忘錄 共築「瑞興濕地」永續典範
桃市府於（今日）6月17日啟動「瑞興濕地環境教育推動計畫」，由桃園市長張善政率領市府，與瑞興商業銀行、財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會（TIIWE）簽署合作備忘錄（MOU），共同推動瑞興濕地守護行動，打造兼具水質改善、生態保育與環境教育功能的韌性水環境基地。
桃市府表示，瑞興濕地為一座兼具河川環境營造與水質改善功能的人工濕地，容積約4.4萬噸，每日可處理9,650噸晴天雜排水，全區面積達21公頃，已能有效降低污水對下游用水之影響。除具備水質淨化效益外，亦透過濕地生態系統達成節能減碳、固碳保水及水源調節等多重效益，成為桃園推動環境友善工程的重要示範場域。
此外，瑞興濕地亦肩負整體景觀串聯的重要角色，配合桃園市政府推動的「大龍門環狀旅遊帶計畫」，並透過中庄吊橋串接周邊景點，形成總面積達146公頃的河岸藍綠交織帶，提供市民優質的休閒遊憩與環境教育空間，逐步形塑大漢溪流域兼具生態、人文與觀光價值的水岸新風貌。
桃市府指出，簽署儀式當天將由桃園市張善政市長、瑞興商業銀行郭釧溥董事長及TIIWE李鴻源執行長共同簽署「瑞興濕地環境教育推動計畫」合作備忘錄（MOU），正式展開為期10個月的瑞興濕地守護行動。此次合作象徵桃園市政府、企業界及專業學術團體三方攜手合作，透過資源整合與專業水利技術導入，推動瑞興濕地朝向兼具生態保育、環境教育及氣候韌性的「韌性城市基地」邁進。
市府強調，此次MOU簽署不僅象徵桃園在水環境治理與跨域合作上的重要成果，更將開啟城市永續發展與全民環境教育的新篇章，展現桃園打造宜居永續城市的決心與行動力。
(桃園市政府廣告)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。