學生通學成選戰焦點 竹市府：通學專車已上路、年底增千輛YouBike

民進黨新竹市長參選人莊競程今早開記者會提出「校園通學巡迴巴士」政策，希望從交通規畫角度解決學生通學安全問題。對此，新竹市府下午回應，外界所提之「專車接駁」等概念，市府不僅早已實施、更持續擴大辦理中，不僅積極優化公車路網，更大幅擴充校園周邊YouBike站點、完善通學步道建設，致力打造安全、便利且友善的交通環境，讓市民與學子享有更優質的通行體驗。

為落實高虹安市長「交通暢行」政策，市府團隊自上任以來，早已從公共運輸、公共自行車及人行環境三大面向同步精進。交通處長林正光表示，在公共運輸方面，除啟用全電動先導公車路線，也已啟動「新竹市公車路網優化規畫案」，導入「快、幹、支、微」分級運輸策略，全面盤點學校、住宅區及醫療院所等需求熱點，提升運輸效率與服務品質。

林正光指出，學府路等學生通學需求集中的重要路廊，早已納入路網優化評估範圍，未來將透過既有路線調整及新闢路線等方式，完善公共運輸服務網絡，縮短候車及乘車時間，相關規畫預計明年上半年完成。

教育處長林立生表示，因應公車班次調整及學生通學需求，市府已開辦「安心通學專車」，目前新科國中、建華國中及育賢國中皆已上路，由學校依實際需求規畫路線與班次，提供學生安全、便利的通學服務，並減輕家長接送負擔。

交通處表示，針對尖峰時段公共自行車供給問題，市府近年持續擴充YouBike量能，並與學校合作增設站點及車柱。其中，新竹高中及對側站點車柱已增至194柱，新竹高商校內增設158柱；全市熱門站點累計新增1360柱車柱，目前共有136站、2645輛車。市府預計年底前再增購1000輛車，並強化調度人力，提升尖峰時段周轉效率。

在人行環境方面，交通處指出，市府推動「安心通學路」計畫，已完成培英國中、新竹高中、建華國中及東園國小等學府路沿線校園周邊通學步道建置，全市共規畫改善28所學校通學環境，並於東南街、學府路61巷等路段增設標線型人行道，逐步改善學生通學安全與人行空間。