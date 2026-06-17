苗栗敬老卡擴大至農會消費1年需1億元 鍾東錦評估財源沒有問題

苗栗縣敬老愛心卡下個月擴大使用在農會消費，每個月100點（元）額度消費，1年約需1億元，鼓勵長輩走出家裡，創造農會及農民收入等經濟效益，縣長鍾東錦認為縣府稅收一年成長3至4億元，對縣府預算及財源不會發生問題。

縣府今天在公館鄉縣農會食農小教室宣布3項老人福利升級政策，包括敬老愛心卡7月1日起擴大使用在農會，每個月100點（元）額度消費；80歲以上老人、70歲以上原住民7月起補助健保費，每月最高826元；明年起敬老禮金改為春節一次發放3000元，只要當年滿65歲即符合資格領取，縣議員孫素娥、鄭碧玉、楊明燁，及許櫻萍等人都到場見證。

縣府社會處長張國棟說，3項政策從生活、醫療、經濟支持面向，提供長輩完整照顧服務，鼓勵長輩走出來到農會消費，目前持卡約8萬人，每個月100點，消費力近億元，可以創造農會及農民收入，帶動正面經濟循環效益，進而吸引青年返鄉務農等效益，敬老愛心卡不只是敬老愛心卡，一舉多得。

鍾東錦表示，縣府稅收成長3至4億元，擴大敬老愛心卡用途，增加約1億元，對縣府預算及財源不會有問題，至於健保費補助，因去年縣府稅務局加徵印花稅3.85億元留地方，足夠支付1年半，另，有縣議員建議敬老禮金加碼，正與財主單位研究可行性，縣府的目標雖不能一次到位，循序漸進邁向6都福利水準。

縣府也會滾動式檢討，敬老愛心卡今年6月擴大到計程車乘，每月一趟來、回最高各100元，但目前合作計程車縣內僅300多輛，偏鄉乘不方便，年底會評估分配額度，切合長輩的需求。

敬老愛心卡擴大用途，縣內17家農會、29間農會小舖適用，各農會都樂觀，並推出優惠方案帶動買氣，公館鄉農會總幹事林佑詩說，農會特別規畫專區，特定商品打折，更加落實縣府的美意及用心。

苗栗縣長鍾東錦今天宣布敬老愛心卡下個月擴大使用在農會消費，每個月100點（元）額度消費。記者范榮達／攝影