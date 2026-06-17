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乾粉滅火器無處丟？竹市全國首創回收機制解民憂

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
市長高虹安今天偕同消防局長李世恭及新竹地區四大消防公會理事長召開記者會。圖／市府提供
市長高虹安今天偕同消防局長李世恭及新竹地區四大消防公會理事長召開記者會。圖／市府提供

依消防法令規定，如果乾粉滅火器鋼瓶鏽蝕無法繼續使用，必須支付費用委託專業廠商回收。由於環保局及一般資源回收廠商無法處理，民眾求助里長也因缺乏處理管道而無法協助。對此，新竹市政府率全國之先，首創「逾期乾粉滅火器回收機制」。

市長高虹安今天偕同消防局長李世恭及新竹地區四大消防公會理事長召開記者會，宣布竹市戶數在50戶以下之集合住宅大樓依法設置、市議員或里長爭取經費購置及市民自行購置，20磅以下的乾粉滅火器，如果鋼瓶鏽蝕無法繼續使用，請勿按壓握把，立即連繫消防局派遣廠商免費回收。

高虹安表示，火災發生初期若能及時撲滅火勢，將有效降低人命傷亡及財產損失。乾粉滅火器是最普及且最常見的滅火設備，依消防法令規定，乾粉滅火器每3年必須委託消防署認可的專業廠商辦理性能檢測，如果滅火器鋼瓶鏽蝕無法再使用，則必須汰換更新。然而，現行環保單位及一般資源回收業者均無法處理廢棄乾粉滅火器，導致民眾及基層里長經常面臨回收無門的困境。

高虹安指出，過去在里政座談會中，多位里長反映，先前爭取經費購置提供里民使用的滅火器，屆期後卻缺乏適當回收管道；部分戶數較少的集合住宅，也因經費有限，無法負擔回收費用，只能將逾期滅火器堆置於公共空間或地下室。長期置放於潮濕環境，不僅容易造成鋼瓶鏽蝕、藥劑外洩，更可能衍生公共安全及環境污染問題。消防局甚至曾接獲民眾通報，有人將廢棄滅火器任意棄置空地，影響環境整潔與安全。

為有效防範逾期滅火器衍生的安全與環保風險，新竹市府特別動支預備金70萬元，推動全國首創的逾期乾粉滅火器回收機制，預計可回收2千支逾期滅火器，並保留擴充至3千的彈性量能。

李世恭表示，集合住宅大樓依法設置的乾粉滅火器是回收最大量來源，竹市集合住宅大樓消防安全設備檢修申報，都是由第一線執行的消防設備人員負責執行，透過4大消防公會協調所屬設備人員協助宣導新竹市回收機制，將可大幅提升執行成效。

新竹市政府率全國之先，首創「逾期乾粉滅火器回收機制」。圖／市府提供
新竹市政府率全國之先，首創「逾期乾粉滅火器回收機制」。圖／市府提供

火災 高虹安 新竹

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