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竹市龍舟賽今年規模翻倍 南寮交管措施出爐 市府推免塞車攻略

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
警方表示，6月19日至21日每天上午7時至晚間7時實施交通管制。圖／警方提供
警方表示，6月19日至21日每天上午7時至晚間7時實施交通管制。圖／警方提供

新竹市年度盛事，新竹市端午龍舟競賽今年賽事規模再創歷史新高，共吸引143支隊伍報名參賽，較去年93支隊伍大幅成長，不僅刷新歷年參賽紀錄，總獎金更由60萬元提升至140萬元，預計將於6月19日至21日在新竹市南寮舊漁港舉行，當天並有交通管制措施。

警方表示，6月19日至21日每天上午7時至晚間7時實施交通管制。南寮街部分路段（南寮街300-1號至207號）全面禁止一般車輛通行；東大路路口管制點至南寮街路段僅開放住戶、公車及持通行證車輛進出；南寮大道左轉南寮街往舊漁港方向車道單向封閉，請提前改道。另外，新港一路（新港路至無名路段）紅線區域開放機車停放。因應活動車潮，主辦單位規畫P1至P3及南寮運動公園等停車場，共提供2082個汽車停車位。警方呼籲民眾多利用外圍停車場後步行進場，避免在會場周邊尋找車位造成交通壅塞。

新竹市府城銷處表示，端午連假除有南寮舊港龍舟賽登場，現場也規畫多項嘉年華活動，結合竹風漁市美食、17公里海岸線風光、絕美夕陽及免費觀光巴士，邀請民眾暢遊新竹，感受濃厚節慶氛圍。

市長高虹安表示，市府今年整合交通接駁、節慶活動與在地產業資源，打造便利且豐富的旅遊體驗，透過完善大眾運輸服務紓解車流與停車壓力，也帶動商圈經濟與地方消費，歡迎民眾把握連假到新竹賞龍舟、看海景、體驗風城魅力。

城銷處長林昱志表示，端午連假期間市府規畫多元旅遊路線，推薦民眾搭乘新竹觀光巴士香山巡迴線（北線）前往南寮，欣賞端午龍舟賽事、品嚐竹風漁市海鮮美食，並漫步漁港周邊綠地。傍晚可騎乘自行車暢遊17公里海岸線，欣賞海天一線夕陽美景，享受低碳輕旅行。端午期間除龍舟競賽外，南寮舊港會場也規畫多項周邊活動，包括光復中學啦啦舞蹈隊演出，以及花式調酒、扯鈴、小丑氣球與魔術秀等精彩表演，讓民眾感受熱鬧歡樂的節慶氛圍。

市府補充，觀光巴士路線及班次資訊，可至新竹觀光巴士官方網站( https://www.hsinchusightseeingbus.com.tw/index/index.html )查詢；更多活動訊息，歡迎追蹤「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )。

主辦單位規畫P1至P3及南寮運動公園等停車場，共提供2082個汽車停車位。圖／警方提供
主辦單位規畫P1至P3及南寮運動公園等停車場，共提供2082個汽車停車位。圖／警方提供

交通管制 新竹

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