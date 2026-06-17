聽新聞
0:00 / 0:00
桃園市長盃龍舟賽開跑 龍潭大池明起警交管
桃園市龍潭歸鄉文化節系列活動19至21日連續3天在龍潭大池與周邊舉行，警方預估重頭戲市長盃龍舟大賽及煙火晚會，將吸引數萬民眾，今日公布交通疏導措施。
龍潭警分局以現有警力為主，並結合協勤民力，針對活動會場及周遭道路加強交通管制路段：
行人徒步區管制時間18日晚上8時至21日晚上10時，管制路段分別為龍潭區神龍路（龍元路至南龍路口）、龍元路（神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。交通管制還包括中豐路沿線，自大昌、東龍路口至凌雲國中前，為警方重點管制路段，包含禁止迴轉、改道及號誌時向調整，請用路人特別注意。
警方建議停車除龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格，及龍華路、公園路收費停車場，另在龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規畫免費停車場提供遊客使用。龍潭警分局長施宇峰呼籲盡量搭大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免耽誤行車時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。