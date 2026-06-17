桃園市長盃龍舟賽開跑 龍潭大池明起警交管

桃園市龍潭歸鄉文化節系列活動19至21日連續3天在龍潭大池與周邊舉行，警方預估重頭戲市長盃龍舟大賽及煙火晚會，將吸引數萬民眾，今日公布交通疏導措施。

龍潭警分局以現有警力為主，並結合協勤民力，針對活動會場及周遭道路加強交通管制路段：

行人徒步區管制時間18日晚上8時至21日晚上10時，管制路段分別為龍潭區神龍路（龍元路至南龍路口）、龍元路（神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。交通管制還包括中豐路沿線，自大昌、東龍路口至凌雲國中前，為警方重點管制路段，包含禁止迴轉、改道及號誌時向調整，請用路人特別注意。

警方建議停車除龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格，及龍華路、公園路收費停車場，另在龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規畫免費停車場提供遊客使用。龍潭警分局長施宇峰呼籲盡量搭大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免耽誤行車時間。