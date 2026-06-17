首都客運進軍桃園 張善政宣布：中壢平鎮「南環線」9月通車

桃園市政府近年持續設法改善公車品質，市長張善政今天在市政會議宣布，市區公車「新桃園幹線」路線之一的「南環線」，經公開評選由首都客運取得籌備經營權，預計今年9月正式營運，民眾刷市民卡可免費搭乘。

張善政說，公車服務長期是1999市民服務專線高居前列的關注議題，市府近年透過授訓即就業培訓大客車駕駛、把部分路線從大車改為小巴、開闢免費幸福巴士路線等措施，逐步紓解公車不足問題。日前推出車體彩繪結合米奇下車鈴的迪士尼公車，是新幹線計畫的行銷亮點，但更關鍵的還是持續改善服務品質，做法之一就是引進優質客運業者投入桃園服務。

張善政指出，南環線經公開評選，由在台北市長期獲評鑑優等的首都客運勝出。首都客運在駕駛訓練、班次管理方面口碑良好，旗下大都會客運原為台北市公車處民營化後的業者，營運範圍橫跨雙北及北宜路線；過去首都客運在桃園經營的路線多為跨縣市串接新北的班次，南環線是該業者首條純桃園境內的市區公車。

張善政強調，引進外縣市優質業者帶動良性競爭，目的是讓既有業者的服務水準也能跟著提升，這只是引入新業者的「首部曲」，市府後續將持續評選優質業者，為市民打造更方便、可靠的公共運輸網絡。

交通局表示，南環線於6月11日完成公開評選，由首都客運取得本市新闢路線「南環線（中壢平鎮環線）」的籌備經營權，以環狀方式串聯中壢火車站、台1幹線、機場捷運線、中豐幹線等其他幹線公車路線與重要交通節點，便利中壢、內壢及平鎮一帶民眾搭乘公共運具。

交通局表示，南環線營運時段為上午6時至晚間10時，尖峰時段15分鐘1班、離峰時段30分鐘1班，預計每日可乘載2000餘人次，預計今年9月上線服務，民眾刷市民卡即可免費搭乘。