聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗縣議員蕭詠萱化身「詠萱姐姐」 21日辦理親子手作及戰鬥陀螺體驗
戰鬥陀螺夯，苗栗縣議員蕭詠萱6月21日化身「詠萱姐姐」，在頭份市尚順君樂飯店二樓君沐閣辦理親子活動，結合戰鬥陀螺體驗區，及串珠、沙畫創作，希望寓教於樂增進親子感情，並培養小孩專注力與創造力。
蕭詠萱有鑑於許多家長平時忙於工作，真正陪伴孩子的時間相對有限，半年多前持續規畫「詠萱姐姐」規畫多元的親子、教育及社區活動，陪伴地方家庭共同成長，打造更友善、更有溫度的生活環境。
6月21日在頭份尚順君樂飯店二樓君沐閣舉辦親子手作活動，邀請家長與孩子共同參與串珠及沙畫創作，君沐閣特別提供深受孩子喜愛的戰鬥陀螺體驗區，讓孩子在創作之餘，也能盡情玩樂與交流。
蕭詠萱表示，地方服務不僅是協助解決民眾問題，更應積極關注家庭與孩子的成長需求，身為年輕世代民意代表，她希望透過持續舉辦親子活動，打造屬於地方家庭的交流平台，讓家長與孩子能夠共同參與、共同成長，留下更多珍貴回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。