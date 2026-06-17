苗栗縣議員蕭詠萱化身「詠萱姐姐」 21日辦理親子手作及戰鬥陀螺體驗

戰鬥陀螺夯，苗栗縣議員蕭詠萱6月21日化身「詠萱姐姐」，在頭份市尚順君樂飯店二樓君沐閣辦理親子活動，結合戰鬥陀螺體驗區，及串珠、沙畫創作，希望寓教於樂增進親子感情，並培養小孩專注力與創造力。

蕭詠萱有鑑於許多家長平時忙於工作，真正陪伴孩子的時間相對有限，半年多前持續規畫「詠萱姐姐」規畫多元的親子、教育及社區活動，陪伴地方家庭共同成長，打造更友善、更有溫度的生活環境。

6月21日在頭份尚順君樂飯店二樓君沐閣舉辦親子手作活動，邀請家長與孩子共同參與串珠及沙畫創作，君沐閣特別提供深受孩子喜愛的戰鬥陀螺體驗區，讓孩子在創作之餘，也能盡情玩樂與交流。

蕭詠萱表示，地方服務不僅是協助解決民眾問題，更應積極關注家庭與孩子的成長需求，身為年輕世代民意代表，她希望透過持續舉辦親子活動，打造屬於地方家庭的交流平台，讓家長與孩子能夠共同參與、共同成長，留下更多珍貴回憶。