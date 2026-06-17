特殊境遇家庭扶助 婦幼局：救急不救窮

據統計，桃園市近三年每年維持千戶特殊境遇家庭扶助案件，台中市更多每年破三千件，數據反映社會經濟環境不斷變動，部分家庭仍面臨不小生活壓力。桃市府婦幼局強調，特殊境遇家庭扶助「救急不救窮」，若為經濟弱勢家庭可透過社會安全網尋找不同資源。

桃園近年特境扶助申請案件居高不下，家扶中心認為，隨著政府政策宣導普及、民眾權益意識提升，及社會安全網通報機制日趨完善有關。家扶為民間非營利組織，扮演政府資源之外的補充角色，當家庭突遭變故導致生活陷困，經家扶社工人員訪視評估屬實後，可再提供經濟扶助。

一名六十五歲婦人因女兒中風、女婿入獄服刑，都無力撫養女兒，全靠她幫人洗碗每月兩萬元收入照顧孫女、女兒，生活吃力。

該名婦人去年從朋友口中得知，可到區公所申請特殊境遇家庭扶助金，審核過關後，獲得三個月緊急生活扶助金五萬一千多元，年幼孫女每月還可領二九五○元教育扶助金；區公所社會課並轉介至桃園家扶中心進一步協助，再提供孫女每月認養金五千一百元、生活必需品物資，減輕不少壓力。

台中市近三年每年平均提供超過三千戶特殊境遇家庭扶助，二○二三年扶助三一○二戶、二○二四年扶助三二五一戶、二○二五年扶助三○九五戶。

住在台中一名新住民「小葉」與先生結婚十餘年，育有一女，一家三口生活不寬裕。未料小葉丈夫因意外驟逝，家庭頓失主要經濟支柱，小葉獨自撫養女兒，母女生活陷入困境。經申請特殊境遇家庭扶助後，獲得緊急生活扶助及子女生活津貼，後續也在社工關懷下，生活逐漸穩定。