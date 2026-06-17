苗修法 桌遊、網咖擬併八大納管

各地桌遊店麻將、德州撲克暗藏賭博案例迭有所聞。苗栗縣政府擬定自治條例草案，並連同八大行業納管，規範距離學校等敏感場所兩百公尺以上，強化源頭把關；新竹市政府正修訂經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，也將限制營業距離、祭出違規罰則。

苗栗縣納管一六五家視聽歌唱、理髮、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧及特種咖啡茶室業（俗稱八大行業）與卅二家桌遊店及兩家網咖。縣府工商發展處昨提案，討論廢止八大行業管理自治條例，另訂休閒娛樂服務業管理自治條例草案，將八大行業、桌遊店及網咖一併納管。

縣長鍾東錦認為部分麻將、德州撲克桌遊店暗藏賭博，容易造成沉迷，甚至衍生青少年犯罪及治安問題，支持新法草案，縣務會議通過後，將提送縣議會審查。

工商發展處指出，草案參考兒童及少年福利與權益保障法，桌遊、網咖及八大行業休閒娛樂服務業，應距離住宅區五十公尺以上，且應距離幼兒園、學校、醫院兩百公尺以上。為防堵人頭負責人，新法草案明定三年內受處分場所，不得再申請營業場所，違反自治條例最高罰十萬元。

新竹市近年也屢有民代反映，部分麻將館及德州撲克館「掛羊頭賣狗肉」。市府指出，二○二四年至今年四月稽查一二九家次，促使十家偽裝桌遊店的業者歇業，將持續增加稽查密度、通報查處。

竹市府強調，為加強管理力度，去年八月擬訂新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，歷經多次議期審議，市府今年四月申請撤回修正，後續將以更完善的法源依據，重新送議會審議。