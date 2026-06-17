冒領冒用 家庭救助金 缺乏防弊機制

為協助家庭遭逢變故者走出困境，政府提供特殊境遇家庭扶助，但桃園有民代反映，有單親媽媽領補助卻不管孩子。此類政府資源未到位狀況，恐各地皆有，學者建議政府要強化現場訪視，建立更周全防弊機制，也可請里長協助社工訪視了解實情，避免資源被冒領冒用。

特殊境遇家庭扶助條例於二○○○年五月施行，由衛福部主管、地方政府執行，扶助遭逢喪偶、離婚、虐待、未婚生子、配偶服刑或重大變故而生活困難的家庭，一次補助三個月。

原住民族市議員蘇偉恩說，服務處常接到弱勢原民家庭求助，弱勢者大多不清楚有特殊境遇家庭等補助等權益。他發現與政府缺乏橫向聯繫有關，警方或社會局等人員處理相關案件後，未轉介給婦幼局進一步協助，導致扶助漏接。

不僅如此，蘇偉恩還發現，有媽媽把孩子丟給祖父母或親戚撫養，自己單獨在外生活，竟還申請特殊境遇家庭扶助過關，「拿到錢自己花」，反讓扛下養育責任的家人面臨經濟壓力，質疑特殊境遇家庭扶助，未能真正照顧有需求的人。

桃園市婦幼局統計，桃園市今年一到四月，已有七五七戶申請特殊境遇家庭扶助。區公所受理後會進一步審核，針對申請人拿到扶助金卻不管孩子的狀況，將強化申請前的訪視追蹤，市府也會安排聯繫關懷，提供團體課程、親子活動，促進家庭關係。元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君說，公部門橫向聯繫可借重科技連線，掌握申請人最新的稅籍資料、婚姻狀況，建立靈活的輔導機制，現場即時查詢申請人條件，協助轉介。

針對有家長逕自領走特殊境遇家庭救助金，劉宜君直言，政府應正視、建立更周全的防弊機制，不能依賴書面審查，應強化現場訪視，當訪談孩子、鄰里等實際說法，應不難判斷究竟是誰真正在養育孩子。也建議政府可以和最清楚地方狀況的里長密切合作，以利迅速連結政府或民間資源。