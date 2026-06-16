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寶山推低碳運輸 鹽港溪自行車道將串聯竹市路網

中央社／ 新竹縣16日電

竹縣寶山鄉推動低碳運輸，鄉長邱振瑋今天說，鹽港溪自行車道將完工，未來串聯新竹市區及17公里海岸線自行車道，建構完整綠色運輸路網。

新竹縣寶山鄉公所今天舉辦2026大隘三鄉運動會宣傳活動，寶山鄉長邱振瑋致詞表示，近年推動公共運輸升級，將原有的「溫馨巴士」轉型為「幸福巴士」，以提供民眾更便利、彈性的接駁服務。

他說，此外，鹽港溪自行車道工程即將完工，未來將從新豐宮打中午廣場延伸串接新竹市區路網及17公里海岸線自行車道，形成兼具通勤、休閒及觀光功能的重要綠色廊道。

邱振瑋指出，寶山鄉也成功爭取YouBike公共自行車設站，未來將結合幸福巴士、自行車道及公共自行車系統，建構完整的低碳運輸網絡，讓綠色通勤融入日常生活。

談及大隘三鄉運動會，邱振瑋說，活動包含客家挑擔、揹穀包、布袋球等項目，融合客庄文化與運動樂趣，將持續由3鄉輪流舉辦文化祭，凝聚客家精神，也共同推動客家文化，持續傳承。

他表示，另於20日舉辦「寶山鄉低碳通勤嘉年華」，以闖關活動、政策宣導、低碳運具體驗及互動展示，推廣綠色交通與永續生活理念。

運動 鄉長 新竹

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