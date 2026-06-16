暑期防溺 苗市啟動河川巡防、增設多國語言警示牌

夏日戲水高峰將屆，苗栗市公所集合地方巡守隊於暑期執行後龍溪河川巡防溺水及救護任務，並在沿岸增設多國語言的「禁止戲水告示牌」，期盼達「零溺斃」最高目標。

苗栗市公所今天在苗栗市頭屋大橋旁橋頭伯公廟埕舉行祭水神祈福儀式，同時集合6個守望相助巡守隊，進行苗栗市河川巡防隊授旗，將於7月1日至8月31日執行為期62天的暑期防溺及救護任務，以「零溺斃」為防溺最高目標。

苗栗市長余文忠表示，後龍溪流經苗栗市，自龜山大橋至北勢大橋，流域落差大且短，被列入危險水域，過去屢有溺水意外，呼籲家長確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，不要到危險水域戲水，民眾若發現有學童戲水也立即予以制止。

余文忠指出，市公所在後龍溪沿岸龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場河段共設置4處急救拋繩站，民眾搶救溺水時，第一時間務必大聲求援，利用急救拋繩或周圍可救生器材，切勿貿然下水救人。

此外，鑑於過去的告示牌以中文為主，外籍移工可能看不懂誤入危險，市公所今年也新增泰語、越南語及印尼語等多國語言的「禁止戲水告示牌」。

苗栗市公所呼籲，民眾戲水應選擇設有救生人員值勤的游泳池，避免在危險水域戲水，有豎立危險標語之地區，絕對不進入，才能確保自身安全。